धर्मेंद्र की Ikkis का राजनाथ सिंह ने किया रिव्यू, फिल्म की स्क्रीनिंग में अमिताभ के नाती से की मुलाकात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इक्कीस का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी मूवी की तरह इसे देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महा नायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इक्कीस के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के वीर शहीद अरूण खेत्रपाल की बायोपिक के तौर पर भी इक्कीस चर्चा में बनी हुई है। अब फिल्म को लेकर ये चर्चा और भी बढ़ गई है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इक्कीस का रिव्यू किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है-

राजनाथ सिंह ने देखी इक्कीस हाल ही में फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट का बदला गया था। इसके बाद से इस मूवी को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे और उन्होंने अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है-