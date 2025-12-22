धर्मेंद्र की Ikkis का राजनाथ सिंह ने किया रिव्यू, फिल्म की स्क्रीनिंग में अमिताभ के नाती से की मुलाकात
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इक्कीस का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी मूवी की तरह इसे देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महा नायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इक्कीस के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के वीर शहीद अरूण खेत्रपाल की बायोपिक के तौर पर भी इक्कीस चर्चा में बनी हुई है।
अब फिल्म को लेकर ये चर्चा और भी बढ़ गई है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इक्कीस का रिव्यू किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है-
राजनाथ सिंह ने देखी इक्कीस
हाल ही में फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट का बदला गया था। इसके बाद से इस मूवी को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे और उन्होंने अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है-
Felicitated the family members of Second Lieutenant Arun Khetarpal, PVC, and the next of kin of his tank crew at the special screening of film ‘Ikkis’ in New Delhi. Arun Khetarpal fought valiantly in the 1971 war and made the supreme sacrifice for the nation. The film Ikkis… pic.twitter.com/RUMBbOGD2p— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 22, 2025
''नई दिल्ली में फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिवार वालों और उनके टैंक क्रू के परिजनों को सम्मानित किया। अरुण खेत्रपाल वह सैनिक थे, जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी बहादुरी का परिचय दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इक्कीस उनकी बहादुरी, जोश और देशभक्ति को दिखाती है और हमारी सेना के साहस का जश्न मनाती है। इक्कीस के एक्टर्स के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं उन्हें उनके भविष्य के कामों के लिए सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।''
इस तरह से राजनाथ सिंह ने रिलीज से इक्कीस का रिव्यू किया है। माना जा रहा है कि ये मूवी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है।
कब रिलीज होगी इक्कीस
यूं तो इक्कीस को क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज किया जाना था। लेकिन धुरंधर की धमाकेदार परफॉर्मेंस और क्रिसमस के दिन मल्टीपल रिलीज को मद्देनजर रखते हुए इसकी रिलीज डेट को बदला गया और अब ये मूवी 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी।
