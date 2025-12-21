Akshay Kumar की भांजी ने Karan Johar पर कसा तंज! बोलीं- 'धर्मा की पिक्चर क्यों नहीं...'

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    अक्षय कुमार की तरह उनकी भांजी सिमर भाटिया भी फिल्मी वर्ल्ड में पहचान हासिल करने की तैयारी में हैं। डेब्यू से पहले करण जौहर ने उन्हें सराहा लेकिन जवाब ...और पढ़ें

    करण जौहर से ऐसा सवाल कर बैठीं अक्षय कुमार की भांजी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी वर्ल्ड में एक और स्टार किड की एंट्री होने जा रही है। दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बाद उनकी भांजी सिमर भाटिया (Simar Bhatia) बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वह मोस्ट अवेटेड फिल्म इक्कीस (Ikkis) में दिखाई देंगी। 

    फिल्म की रिलीज से पहले ही इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज सिमर भाटिया की तारीफ कर रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं। हाल ही में, बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) ने भी सिमर की तारीफ की। मगर जवाब में उन्हें एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जो अब चर्चा का विषय बन गया है।

    करण जौहर ने की सिमर की तारीफ

    दरअसल, इक्कीस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देख करण जौहर अक्षय की भांजी सिमर भाटिया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "सॉलिड। तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं एगी (अगस्त्य नंदा)। फिल्मों में आपका स्वागत है सिमर भाटिया। आप गॉर्जियस हैं।"

    सिमर भाटिया ने करण से दागा सवाल

    करण जौहर का ये पोस्ट देखने के बाद सिमर भाटिया ने ऐसा रिएक्ट किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सिमर ने पूछा, "धन्यवाद सर। फिर आपने मुझे धर्मा का पिक्चर क्यों नहीं दिया?" सिमर की इस बात पर करण हंस पड़े। उन्होंने पोस्ट रीशेयर करते हुए लिखा, "हाहा। यह आपके लिए सबसे बढ़िया लॉन्च है मेरी डार्लिंग। बहुत शानदार दिख रहा है। यह और आपकी डेब्यू परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं।"

    इक्कीस मूवी की रिलीज डेट

    अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इक्कीस में अगस्त्य नंदा के साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म में धर्मेंद्र की भी अहम भूमिका होगी। यह उनकी आखिरी फिल्म है। फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिनेश विजन निर्मित फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है जो महज 21 की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे।

