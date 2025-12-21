Akshay Kumar की भांजी ने Karan Johar पर कसा तंज! बोलीं- 'धर्मा की पिक्चर क्यों नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी वर्ल्ड में एक और स्टार किड की एंट्री होने जा रही है। दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बाद उनकी भांजी सिमर भाटिया (Simar Bhatia) बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वह मोस्ट अवेटेड फिल्म इक्कीस (Ikkis) में दिखाई देंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म की रिलीज से पहले ही इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज सिमर भाटिया की तारीफ कर रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं। हाल ही में, बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) ने भी सिमर की तारीफ की। मगर जवाब में उन्हें एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा जो अब चर्चा का विषय बन गया है।

करण जौहर ने की सिमर की तारीफ दरअसल, इक्कीस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देख करण जौहर अक्षय की भांजी सिमर भाटिया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "सॉलिड। तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं एगी (अगस्त्य नंदा)। फिल्मों में आपका स्वागत है सिमर भाटिया। आप गॉर्जियस हैं।"