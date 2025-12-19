Language
    'खुद 20 करोड़ दिए हुए हैं...', टूटा Shilpa Shetty के सब्र का बांध, गीता के श्लोक के साथ सुनाया अपना दुख

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लगातार अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है ...और पढ़ें

    शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में तोड़ी चुप्पी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से बड़े विवाद में फंसती नजर आईं। एक तरफ जहां ऐसी खबरें आ रही थीं कि उनके मुंबई के बेस्टियन होटल और घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ 60 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में कुछ सुबूत मिलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा( EOW)ने केस में धारा 420 भी जोड़ दी है।

    चीटिंग के आरोपों को लेकर राज कुंद्रा तो अपने सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर चुके हैं और उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को झुठलाया है। अब उनके बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में 'धोखाधड़ी' के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच पहली बार खुलकर बताया है।

    शिल्पा ने कहा मेरे पास नहीं थी कोई अथॉरिटी

    शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों पर खुलकर बात करते हुए कहा, "मैं इस बात से बेहद दुखी हूं कि इस मामले में जबरदस्ती मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव पूरी तरह से नॉन-एग्जीक्यूटिव था। फाइनेंस, निर्णय या किसी भी साइनिंग अथॉरिटी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक कि कई सितारों की तरह मैंने भी होम शॉपिंग चैनल के कुछ प्रोडक्ट्स ही एंडोर्स किए थे, एक प्रोफेशनल दायरे में रहकर, जिसके लिए मुझे अभी भी मेरा पेमेंट नहीं मिला है"।

    20 करोड़ का दिया हुआ है लोन

    शिल्पा शेट्टी ने इस बयान में ये भी क्लियर किया कि उन्होंने खुद लोन दिया हुआ है। एक्ट्रेस ने कहा, "मैं इस चीज को रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूं कि एक फैमिली के तौर पर हमने भी कंपनी को लगभग 20 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन वह पैसा भी अभी बकाया है। नौ साल से बिना वजह देरी करते हुए जिस तरह से मुझे आपराधिक आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, वह कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है और कानूनों के सिद्धांत के खिलाफ भी है।

    सभी तथ्यों को जानने के बाद भी, लगातार बार-बार मेरा नाम इस कार्यवाही में बेवजह घसीटा जा रहा है, जो दुखद और गलत दोनों है। इस तरह के आरोप न सिर्फ सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में एक महिला की गरिमा, ईमानदारी और उनकी इज्जत को भी गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं।

    भगवद्गीता के श्लोक से कही दिल की बात

    शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में दुख व्यक्त करते बोला, "जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, जो अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका कर्तव्य है और अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं, तो ये अपने आपमें अधर्म है। मैंने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की थी, मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मैं अपने आधिकारों और आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाऊंगी। मैं सम्मानपूर्वक मीडिया से ये गुजारिश करती हूं कि इन तथ्यों पर ध्यान दें और जिम्मेदारी के साथ उनकी पुष्टि करके रिपोर्ट करें"।

