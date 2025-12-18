बैस्टियन रेस्टोरेंट केस में शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स की रेड, ली गई तलाशी

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    बैस्टियन रेस्टोरेंट केस में शिल्पा शेट्टी के मुंबई घर पर इनकम टैक्स की रेड (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के मुंबई स्थित घर पर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। यह कार्रवाई उनके हाई-एंड रेस्टोरेंट ब्रांड बैस्टियन (Bastian) से जुड़े एक मामले में की गई है। शिल्पा शेट्टी इस रेस्टोरेंट की को-ओनर हैं, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी।

    बैंगलुरु में भी हुई तलाशी

    इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में बैंगलुरु के कुछ ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। यह कार्रवाई बैस्टियन से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत की गई।

    यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले ही बैंगलुरु पुलिस ने बैस्टियन गार्डन सिटी आउटलेट के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि यह रेस्टोरेंट कानूनी समय सीमा से ज्यादा देर तक संचालित किया जा रहा था।

    60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप भी लंबित

    शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर एक कारोबारी ने 60 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोनों इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इन आरोपों की भी जांच चल रही है।

