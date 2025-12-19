क्या सच में Shilpa Shetty के घर पर पड़ी INCOME TAX रेड, एक्ट्रेस के वकील बोले- वह लोग सिर्फ...
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को ये खबर सामने आई थी कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा के जुहू स्थित घर और उनके बांद्रा के रेस्टोरेंट बेस्टियन में इनकम टैक्स (INCOME TAX) की रेड पड़ी है। हालांकि, अब एक्ट्रेस की लीगल टीम ने इस मामले में सामने आकर इनकम टैक्स की रेड पड़ने के दावों को खारिज कर दिया है और सफाई दी है।
इतना ही नहीं, उनके वकील ने इस तरह की खबरों को पब्लिक डोमेन में फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वॉर्निंग भी दे दी है। क्या बोले शिल्पा शेट्टी के वकील, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
शिल्पा शेट्टी के वकील ने रेड के दावों को बताया गलत
गुरुवार को इस खबर के वायरल होने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान जारी करते हुए एक्ट्रेस के मुंबई के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ने के दावों को गलत बताया और साथ ही कहा कि वह 'रूटीन वैरिफिकेशन' के लिए आए थे।
प्रशांत पाटिल ने बयान में कहा, "अपनी क्लाइंट मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ओर से मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि उनके घर पर आयकर विभाग ने कोई रेड नहीं की है। इनकम टैक्स के आधिकारिक बस रूटीन वैरिफिकेशन के लिए आए थे, वह शिल्पा शेट्टी से संबंधित नियमित जांच है"।
झूठी खबर फैलाने वालों को शिल्पा के वकील की वॉर्निंग
शिल्पा शेट्टी के वकील ने अपने आधिकारिक बयान में आगे कहा, "जिस किसी ने भी पब्लिक डोमेन में ये शरारती हरकत की है और ये कहा है कि इस घटनाक्रम का कथित आर्थिक अपराध शाखा के (EOW) मामले से कोई संबंध है, उससे उच्च न्यायालय में कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके घर पर कोई 'रेड' नहीं पड़ी है"।
वकील का ये बयान तब सामने आया , जब कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के अलग-अलग शहरों पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जहां-जहां भी बिजनेस हैं, वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा तलाशी ली जा रही है। उनके घर से पहले उनके बेस्टियन में भी इनकम टैक्स की रेड की खबर सामने आई थी।
