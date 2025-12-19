क्या सच में Shilpa Shetty के घर पर पड़ी INCOME TAX रेड, एक्ट्रेस के वकील बोले- वह लोग सिर्फ...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को ये खबर सामने आई थी कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा के जुहू स्थित घर और उनके बांद्रा के रेस्टोरेंट बेस्टियन में इनकम टैक्स (INCOME TAX) की रेड पड़ी है। हालांकि, अब एक्ट्रेस की लीगल टीम ने इस मामले में सामने आकर इनकम टैक्स की रेड पड़ने के दावों को खारिज कर दिया है और सफाई दी है।

इतना ही नहीं, उनके वकील ने इस तरह की खबरों को पब्लिक डोमेन में फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वॉर्निंग भी दे दी है। क्या बोले शिल्पा शेट्टी के वकील, नीचे पढ़ें डिटेल्स: शिल्पा शेट्टी के वकील ने रेड के दावों को बताया गलत गुरुवार को इस खबर के वायरल होने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान जारी करते हुए एक्ट्रेस के मुंबई के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ने के दावों को गलत बताया और साथ ही कहा कि वह 'रूटीन वैरिफिकेशन' के लिए आए थे।

झूठी खबर फैलाने वालों को शिल्पा के वकील की वॉर्निंग शिल्पा शेट्टी के वकील ने अपने आधिकारिक बयान में आगे कहा, "जिस किसी ने भी पब्लिक डोमेन में ये शरारती हरकत की है और ये कहा है कि इस घटनाक्रम का कथित आर्थिक अपराध शाखा के (EOW) मामले से कोई संबंध है, उससे उच्च न्यायालय में कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके घर पर कोई 'रेड' नहीं पड़ी है"।