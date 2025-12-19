क्या सच में Shilpa Shetty के घर पर पड़ी INCOME TAX रेड, एक्ट्रेस के वकील बोले- वह लोग सिर्फ...

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:36 AM (IST)

    शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा किसी न किसी कारणों से विवादों में घिर जाते हैं। बीते दिन खबर सामने आई थी कि एक्ट्रेस के बांद्रा स्थित बेस्टियन होटल और उन ...और पढ़ें

    इनकम टैक्स की रेड पर शिल्पा शेट्टी के वकील की सफाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को ये खबर सामने आई थी कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा के जुहू स्थित घर और उनके बांद्रा के रेस्टोरेंट बेस्टियन में इनकम टैक्स (INCOME TAX) की रेड पड़ी है। हालांकि, अब एक्ट्रेस की लीगल टीम ने इस मामले में सामने आकर इनकम टैक्स की रेड पड़ने के दावों को खारिज कर दिया है और सफाई दी है।

    इतना ही नहीं, उनके वकील ने इस तरह की खबरों को पब्लिक डोमेन में फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वॉर्निंग भी दे दी है। क्या बोले शिल्पा शेट्टी के वकील, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    शिल्पा शेट्टी के वकील ने रेड के दावों को बताया गलत

    गुरुवार को इस खबर के वायरल होने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान जारी करते हुए एक्ट्रेस के मुंबई के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ने के दावों को गलत बताया और साथ ही कहा कि वह 'रूटीन वैरिफिकेशन' के लिए आए थे।

    प्रशांत पाटिल ने बयान में कहा, "अपनी क्लाइंट मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ओर से मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि उनके घर पर आयकर विभाग ने कोई रेड नहीं की है। इनकम टैक्स के आधिकारिक बस रूटीन वैरिफिकेशन के लिए आए थे, वह शिल्पा शेट्टी से संबंधित नियमित जांच है"।

    [image] - 3862467

    झूठी खबर फैलाने वालों को शिल्पा के वकील की वॉर्निंग

    शिल्पा शेट्टी के वकील ने अपने आधिकारिक बयान में आगे कहा, "जिस किसी ने भी पब्लिक डोमेन में ये शरारती हरकत की है और ये कहा है कि इस घटनाक्रम का कथित आर्थिक अपराध शाखा के (EOW) मामले से कोई संबंध है, उससे उच्च न्यायालय में कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके घर पर कोई 'रेड' नहीं पड़ी है"।

    [image] - 6845855

    वकील का ये बयान तब सामने आया , जब कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के अलग-अलग शहरों पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जहां-जहां भी बिजनेस हैं, वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा तलाशी ली जा रही है। उनके घर से पहले उनके बेस्टियन में भी इनकम टैक्स की रेड की खबर सामने आई थी।

