Raveena से टूटी सगाई...Shilpa Shetty से नहीं हो पाई शादी ? सालों बाद 'खिलाड़ी' के सच से उठा पर्दा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल में से एक है, लेकिन एक वक्त था जब अक्षय कुमार के शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर के खूब चर्चे थे। दोनों एक सीरीयस रिलेशनशिप में थे हालांकि उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब सालों बाद सुनील दर्शन ने इस बारे में बात करते हुए बताया आखिर क्यों ये कपल एक-दूसरे के हमसफर नहीं बन सके और इनके रिश्ते में क्या रुकावट आ गई थी।

क्यों नहीं हो पाई दोनों की शादी सुनील दर्शन ने खुलासा करते हुए बताया कि रिश्ते में रुकावट इसलिए आई क्योंकि शिल्पा के माता-पिता ने शादी के लिए राजी होने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं। उनके मुताबिक, कपल एक-दूसरे के लिए सही लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया। सुनील को याद आया कि उन्होंने ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना से जुड़े एक ज्योतिषी को यह भविष्यवाणी करते हुए सुना था कि अक्षय और ट्विंकल आखिरकार शादी कर लेंगे। उस समय, उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि। उन्होंने कहा, 'उस समय उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं था। अगर शिल्पा के माता-पिता ने वे शर्तें नहीं रखी होतीं तो शायद चीजे अलग होतीं।

क्या थी शिल्पा के माता-पिता की शर्त? हालांकि दर्शन ने यह नहीं बताया कि शिल्पा के माता-पिता ने क्या कंडिशन रखी थी। लेकिन कहा कि वे उस तरह के भरोसे के आस-पास घूमती थीं जो माता-पिता आमतौर पर चाहते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'माता-पिता के तौर पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए, यह गलत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब पैसे से जुड़ी उम्मीदें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हर तरह की सुरक्षा, सभी माता-पिता यही चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी बात साफ करते हुए कहा, 'मुझे लगा कि माता-पिता की तरफ से यह गलत था। ऐसा होना तय नहीं था'।