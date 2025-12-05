Raveena से टूटी सगाई...Shilpa Shetty से नहीं हो पाई शादी ? सालों बाद 'खिलाड़ी' के सच से उठा पर्दा!

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    Akshay Kumar: अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी 1990 के दशक में एक समय सीरियस रिलेशनशिप में थे और फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने अब कहा है कि दोनों एक ऐसे पॉइंट ...और पढ़ें

    सीरीयल रिलेशनशिप में थे अक्षय और शिल्पा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल में से एक है, लेकिन एक वक्त था जब अक्षय कुमार के शिल्पा शेट्टी के साथ अफेयर के खूब चर्चे थे। दोनों एक सीरीयस रिलेशनशिप में थे हालांकि उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब सालों बाद सुनील दर्शन ने इस बारे में बात करते हुए बताया आखिर क्यों ये कपल एक-दूसरे के हमसफर नहीं बन सके और इनके रिश्ते में क्या रुकावट आ गई थी।

    क्यों नहीं हो पाई दोनों की शादी

    सुनील दर्शन ने खुलासा करते हुए बताया कि रिश्ते में रुकावट इसलिए आई क्योंकि शिल्पा के माता-पिता ने शादी के लिए राजी होने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं। उनके मुताबिक, कपल एक-दूसरे के लिए सही लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया। सुनील को याद आया कि उन्होंने ट्विंकल खन्ना के पिता राजेश खन्ना से जुड़े एक ज्योतिषी को यह भविष्यवाणी करते हुए सुना था कि अक्षय और ट्विंकल आखिरकार शादी कर लेंगे। उस समय, उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि। उन्होंने कहा, 'उस समय उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं था। अगर शिल्पा के माता-पिता ने वे शर्तें नहीं रखी होतीं तो शायद चीजे अलग होतीं।

    क्या थी शिल्पा के माता-पिता की शर्त?

    हालांकि दर्शन ने यह नहीं बताया कि शिल्पा के माता-पिता ने क्या कंडिशन रखी थी। लेकिन कहा कि वे उस तरह के भरोसे के आस-पास घूमती थीं जो माता-पिता आमतौर पर चाहते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'माता-पिता के तौर पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए, यह गलत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब पैसे से जुड़ी उम्मीदें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हर तरह की सुरक्षा, सभी माता-पिता यही चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी बात साफ करते हुए कहा, 'मुझे लगा कि माता-पिता की तरफ से यह गलत था। ऐसा होना तय नहीं था'।

    कब हुआ था अक्षय और शिल्पा का ब्रेकअप

    उन्होंने कहा कि यह ब्रेकअप 'एक रिश्ता' की शूटिंग से कुछ समय पहले हुआ था। सुनील ने बताया कि उस समय अक्षय इमोशनली टूटे नहीं थे। उन्होंने कहा, 'उनका दिल नहीं टूटा था। मुझे लगा कि वह अच्छा कर रहे हैं। वह वापस आ रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय एक्टर 'धड़कन', 'हेरा फेरी' और 'एक रिश्ता' जैसे प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह बिजी थे। अक्षय कुमार ने 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी की और उनके दो बच्चे हैं। शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राज कुंद्रा से शादी की, उनके भी दो बच्चे हैं।

