    लकी डायरेक्टर संग Akshay Kumar का हुआ पैचअप, 2026 बॉक्स ऑफिस के बनेंगे असली खिलाड़ी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:14 AM (IST)

    अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक के बाद एक बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रही है। 2026 में उनकी भूत बंगला, हैवान तो आ रही है, लेकिन अब रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता अपने लकी डायरेक्टर के साथ लौट रहे हैं, जो उनके डूबते करियर की नैया को बचा सकते हैं। 

    लंबे समय बाद इस डायरेक्टर संग लौटेंगे अक्षय कुमार/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूज,नेटवर्क मुंबई। अक्षय कुमार बॉलीवुड के वह अभिनेता हैं, जिनकी फिल्में स्क्रीन से हटते ही वह दोबारा थिएटर में लौट आते हैं। 2025 में उनकी फिल्में हाउसफुल 5, केसरी 2 और जॉली एलएलबी आई। हालांकि, ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना बिजनेस नहीं कर पाईं, जितनी उम्मीद थी।

    साल 2026 में वह फिल्ममेकर प्रियदर्शन के साथ दो फिल्में भूत बंगला और हैवान कर रहे हैं। इस बीच ही खिलाड़ी कुमार ने एक और फिल्म हाथ में ले ली है। रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार लकी डायरेक्टर के साथ एक बार फिर से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।

    सिंह इज किंग के डायरेक्टर संग बनेगी जोड़ी

    प्रियदर्शन के अलावा अक्षय कुमार को उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में देने वालों में से एक अनीस बज्मी भी हैं। जिनके साथ उन्होंने सिंह इज किंग, वेलकम जैसी हिट फिल्में दी हैं। मुंबई संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक, अब ये जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर जादू चलाएगी। खबरों की मानें तो वेंकटेश, ऐश्वर्या राजेश और मीनाक्षी चौधरी अभिनीत तेलुगु एक्शन फिल्म संक्रांतिकी वस्तुनम की रीमेक के लिए अनीस के साथ फिर से अक्षय काम करेंगे। अब इस फिल्म के बनने की पुष्टि फिल्म की निर्माता कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के शिरीष की है।

    रिपोर्ट्स की मानें तो, अनीस और अक्षय को संक्रांतिकी वस्तुनम में लीड कैरेक्टर की भूमिका बहुत पसंद आई, जो अपनी पत्नी और एक्स-गर्लफ्रेंड के बीच फंसा हुआ है। हालांकि, मूल फिल्म में बहुत सारा तेलुगु मसाला था। हिंदी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अनीस ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं। जब-जब अक्षय और अनीस बज्मी की जोड़ी पर्दे पर आई है, तो कमाल ही हुआ है। 

    चल रहा था अक्षय-अनीस का झगड़ा?

    आपको बता दें कि अक्षय कुमार और अनीस बज्मी के बीच मनमुटाव की खबर उस समय पर आई थी, जब भूल भुलैया 2 से खिलाड़ी कुमार को रिप्लेस करके कार्तिक आर्यन को लिया गया। हेरा फेरी 3 भी पहले अनीस ही डायरेक्टर करने वाले थे, लेकिन अक्षय कुमार ने फिल्म से कन्नी काट ली थी। जैसे ही अनीस बज्मी के ये फिल्म छोड़ने की खबर आई, अक्षय कुमार ऑनबोर्ड आ गए।

    संक्रांतिकी वस्तुनम शूटिंग अगले साल जनवरी से आरंभ होगी। यह फिल्म विशुद्ध रीमेक नहीं होगी, बल्कि मूल फिल्म को नए सिरे से गढ़ा जाएगा। इसमें 60 प्रतिशत नवीनतम सीक्वेंस होंगे। इस साल हाउसफुल 5, कनप्पा और जाली एलएलबी 3 में नजर आए अक्षय की अगले साल तीन फिल्में भूत बंगला, हैवान और वेलकम टु द जंगल रिलीज की कतार में हैं।

