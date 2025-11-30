Language
    Akshay Kumar को 'कचरा' समझते थे फिल्ममेकर्स, इस शख्स ने चमकाई थी खिलाड़ी कुमार की किस्मत

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    Akshay Kumar एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपने करियर में उन्हें कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि एक दौर खिलाड़ी के करियर में ऐसा भी आया था जब उनकी फिल्में चल नहीं रही थीं और फिल्ममेकर्स उन्हें 'कचरा' कहकह बुलाने लगे थे।

    Hero Image

    अक्षय कुमार को कचरा समझते थे फिल्ममेकर्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में सुपरहिट होने से पहले अक्षय कुमार ने एक मुश्किल दौर देखा है, जिसमें लगातार असफलताएं, रुके हुए प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री से सपोर्ट ना मिलना तक शामिल है। फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने हाल ही में अक्षय कुमार के स्ट्रगल वाले दिनों के बारे में जिक्र किया और कुछ अनसुने खुलासे किए। उन्होंने जानवर बनाने के दौरान एक्टर के साथ मिलकर काम किया था।

    अक्षय को कचरा समझते थे फिल्ममेकर्स

    एक इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने 1990 के दशक के आखिर में अक्षय को लेकर इंडस्ट्री के शक की गहराई के बारे में बताया। उनके मुताबिक, कई असफल फिल्मों के बाद कई प्रोड्यूसर्स ने एक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था। दर्शन ने कहा, "जानवर के दौरान, अक्षय के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। उनका एक ऐसा दौर था जब उन्हें रिजेक्ट किया गया था और उनका मजाक उड़ाया गया था। आज के बड़े फिल्ममेकर्स की उस समय यह राय थी कि अक्षय कचरा या बकवास हैं। उन्हें कोई इज्जतदार नहीं समझता था। उस समय धड़कन रुक गई थी, हेरा फेरी बंद हो गई थी और मुझे लगता है कि उनकी कोई भी फिल्म अच्छा नहीं कर रही थी। इसलिए फिल्में आगे नहीं बढ़ रही थीं'।

    akshay kumar (11)

    रोने लगे थे अक्षय कुमार

    नेगेटिविटी के बावजूद, दर्शन ने अक्षय में पक्का इरादा देखा और उन्हें सपोर्ट करते रहे उन्हें भरोसा था कि उनका टैलेंट आखिरकार निखर कर आएगा। दर्शन ने आगे एक दर्दनाक घटना याद की जिससे अक्षय बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बताया एक्टर एक दिन उनके ऑफिस में आए, एक प्रोड्यूसर के बुरे बर्ताव से साफ तौर पर हिल गए थे, जिसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी। दर्शन ने बताया, "हमारे सामने एक फिल्म आई थी। एक दिन अक्षय मेरे ऑफिस आए और बहुत परेशान थे। वह रो रहे थे और उन्होंने बताया कि वह प्रोड्यूसर के पास गए थे, फिल्म शुक्रवार को रिलीज होनी थी और उसका एक भी पोस्टर नहीं लगा था। प्रोड्यूसर ने उनसे बहुत बुरी तरह बात की और दिल तोड़ने वाली बातें कहीं।"

    akshay kumar (10)

    इस फिल्म से किया जोरदार कमबैक

    अक्षय की कमजोरी देखकर फिल्ममेकर ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने डिजाइनर राहुल नंदा से बात की और उनसे जुहू सर्कल पर सबसे खास होर्डिंग स्पेस सिर्फ अक्षय की फिल्म जानवर के लिए बुक करने को कहा। उन्होंने आगे कहा, "हम नहीं चाहते थे कि अक्षय का हौसला टूटे क्योंकि इससे मुझ पर असर पड़ता।" यह कोशिश काम कर गई। हालांकि जानवर ने मुंबई में ठीक-ठाक शुरुआत की, लेकिन दूसरी जगहों पर इसे जबरदस्त सफलता मिली। दर्शन ने कहा, "जानवर रिलीज हुई और शुरुआत में मुंबई में इसका रिस्पॉन्स ठंडा रहा, लेकिन UP में इसकी शुरुआत जबरदस्त रही और बिहार में यह ऑल-टाइम हिट रही। जानवर ने अक्षय का जबरदस्त कमबैक करवाया।

    akshay kumar (12)

