'अभी ना जाओ छोड़कर...' बॉलीवुड में पसरा मातम, धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर-करीना समेत इन सितारों ने जताया शोक
Dharmendra Death: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। उनके निधन पर करण जौहर से लेकर करीना कपूर समेत कई सितारों की आंखें नम हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। करण जौहर से लेकर करीना कपूर, कियारा आडवणी समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया वहीं उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, सलमान खान समेत इंडस्ट्री की की बड़ी हस्तियां पहुंच चुकी है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विर्ले पार्ले श्मशान घाट पर होगा।
करण जौहर की भावभीनी श्रद्धांजलि
करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ' यह एक ERA का अंत है, एक बहुत बड़ा मेगा स्टार... मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक HERO का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस... वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में एक खास और शानदार पहचान। लेकिन सबसे ज़्यादा वह एक सबसे अच्छे इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था... उनके पास सबके लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी थी... उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका जबरदस्त प्यार शब्दों से ज्यादा याद आएगा... आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है... एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता... हमेशा सिर्फ और सिर्फ DHARAMJ ही रहेंगे... हम आपसे प्यार करते हैं सर... हम आपको बहुत याद करेंगे... आज आसमान धन्य है... आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा... और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है... अभी ना जाओ छोड़ के... के दिल अभी भरा नहीं OM SHANTI ।
यह भी पढ़ें- Dharmendra Death News LIVE: 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, पीएम मोदी ने कहा- 'एक युग का अंत'
राज कपूर के साथ करीना ने शेयर की धर्मेंद्र की तस्वीर
करीना कपूर ने राज कपूर के साथ धरम जी एक खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमेशा महान'। रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, 'आपकी प्रेजेंस से स्क्रीन पर बहार लाती है, आपकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आपकी जर्नी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है, आपकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति'।
वाणी कपूर ने लिखा, 'धर्मेंद्र (1935-2025) हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल हैंडसम हंक का 89 की उम्र में निधन। टाइमलेस आईकॉनिक। वहीं कियारा आडवाणी और अनन्या पांडे ने भी उनकी तस्वीर पोस्ट कर सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी।
अक्षय कुमार ने लिखा, 'बड़े होते हुए हर लड़के के लिए धरम जी जैसा हीरो बनने की चाहत होती थी। आप इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही-मैन थे। पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए धन्यवाद। मनोज बाजपेयी, कृति सेनन, फराह खान, कपिल शर्मा इलियाना डिक्रूज ने भी अभिनेता के निधन पर शोक जताया।
पीएम मोदी ने भी जताया शोक
पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति'।
धर्मेंद्र 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे, सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या के चलते वे कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती थे और 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 नवंबर के बाद से अभिनेता वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।