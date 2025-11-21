28 साल की उम्र में शेफाली शाह बनी थीं Akshay Kumar की मां, कहा- अगर मैंने वह फिल्म दोबारा देखी तो मैं...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season-3) डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर लौटी शेफाली शाह को उनके रोल के लिए एक बार फिर दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। क्राइम थ्रिलर सीरीज में वह मानव तस्करी से जुड़े केस की छानबीन करती दिख रही हैं।

राम गोपाल वर्मा की 'सत्या' से बॉलीवुड में कदम रखने वालीं शेफाली शाह ने हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान उस समय को याद किया, जब उन्होंने कुछ ऐसे किरदारों को निभाने का निर्णय लिया, जिन्हें वह इंडस्ट्री में एक अनुभव लेने के बाद वह क्रिंज मानती हैं। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार था, फिल्म 'वक्त' के अक्षय कुमार की मां का रोल निभाना, जिसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अक्की भी हैरान रह जाएंगे।

क्यों दोबारा नहीं देखना चाहती हैं 'वक्त' दिल्ली क्राइम सीजन 3 एक्ट्रेस ने हाल ही में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि जब वह सिर्फ 28 साल की थीं, तो उन्होंने फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था, जो उनसे उम्र में पांच साल बड़े हैं। शेफाली शाह ने कहा, "मैं आमतौर पर अपनी फिल्में नहीं देखती हैं,लेकिन मैंने एक-दो बार ऐसा किया होगा। हालांकि, अगर अब मुझे अपनी फिल्म 'वक्त' दोबारा देखनी पड़ी, तो मैं शर्म से मर जाऊंगी"।

जोया अख्तर की वजह से बदला था निर्णय शेफाली शाह ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने 'वक्त' के बाद ये तय कर लिया था कि वह अपने से बड़े एक्टर की मां का रोल पर्दे पर नहीं करेंगी, लेकिन जोया अख्तर ने उनके निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। शेफाली शाह ने कहा, "जब जोया 'दिल धड़कने दो' की स्क्रिप्ट लेकर मुझे मिली तो सबसे पहले यही कहा कि मुझे पता है कि आप न करोगे, लेकिन मुझे एक बार ट्राय करना था। मैंने जोया के कहने पर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने एक लाइन पढ़ी, जिसमें उसने मुंह पर केक लगाया है और मैंने तुरंत उससे कहा कि मुझे ये रोल करना है, वह मोमेंट बिल्कुल अलग था"।