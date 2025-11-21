Language
    28 साल की उम्र में शेफाली शाह बनी थीं Akshay Kumar की मां, कहा- अगर मैंने वह फिल्म दोबारा देखी तो मैं...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर चर्चा में आईं एक्ट्रेस शेफाली शाह ने हाल ही में अपने शुरुआती करियर में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। 28 साल की उम्र में अक्षय कुमार की ऑन स्क्रीन मां बनी शेफाली शाह ने बताया कि वह कभी भी 'वक्त' फिल्म क्यों नहीं देखना चाहतीं। 

    Hero Image

    28 साल की उम्र में शेफाली शाह ने निभाया था अक्षय की मां का किरदार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season-3) डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर लौटी शेफाली शाह को उनके रोल के लिए एक बार फिर दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। क्राइम थ्रिलर सीरीज में वह मानव तस्करी से जुड़े केस की छानबीन करती दिख रही हैं।

    राम गोपाल वर्मा की 'सत्या' से बॉलीवुड में कदम रखने वालीं शेफाली शाह ने हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान उस समय को याद किया, जब उन्होंने कुछ ऐसे किरदारों को निभाने का निर्णय लिया, जिन्हें वह इंडस्ट्री में एक अनुभव लेने के बाद वह क्रिंज मानती हैं। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार था, फिल्म 'वक्त' के अक्षय कुमार की मां का रोल निभाना, जिसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अक्की भी हैरान रह जाएंगे। 

    क्यों दोबारा नहीं देखना चाहती हैं 'वक्त' 

    दिल्ली क्राइम सीजन 3 एक्ट्रेस ने हाल ही में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि जब वह सिर्फ 28 साल की थीं, तो उन्होंने फिल्म 'वक्त' में अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था, जो उनसे उम्र में पांच साल बड़े हैं। शेफाली शाह ने कहा, "मैं आमतौर पर अपनी फिल्में नहीं देखती हैं,लेकिन मैंने एक-दो बार ऐसा किया होगा। हालांकि, अगर अब मुझे अपनी फिल्म 'वक्त' दोबारा देखनी पड़ी, तो मैं शर्म से मर जाऊंगी"। 

    शेफाली शाह ने आगे कहा, "मेरे अंदर तब वह मैच्योरिटी और समझ नहीं थी, जो अब सिनेमा को लेकर है। मेरे काम करने के तरीके में बदलाव तब आया जब मैंने 'दिल्ली क्राइम' की। ये सीरीज मेरे करियर के लिए सिर्फ टर्निंग प्वाइंट ही नहीं थी, बल्कि मुझे किस तरह का काम चुनना चाहिए, ये चेंज भी इस सीरीज के बाद ही मुझमें आया"। 

    जोया अख्तर की वजह से बदला था निर्णय 

    शेफाली शाह ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने 'वक्त' के बाद ये तय कर लिया था कि वह अपने से बड़े एक्टर की मां का रोल पर्दे पर नहीं करेंगी, लेकिन जोया अख्तर ने उनके निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। शेफाली शाह ने कहा, "जब जोया 'दिल धड़कने दो' की स्क्रिप्ट लेकर मुझे मिली तो सबसे पहले यही कहा कि मुझे पता है कि आप न करोगे, लेकिन मुझे एक बार ट्राय करना था। मैंने जोया के कहने पर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। मैंने एक लाइन पढ़ी, जिसमें उसने मुंह पर केक लगाया है और मैंने तुरंत उससे कहा कि मुझे ये रोल करना है, वह मोमेंट बिल्कुल अलग था"। 

    अक्सर सितारों को इमोशनल रोल करने के लिए आंखों में ग्रीस्लीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि, शेफाली शाह ने बताया कि अब वह इतने सालों बाद उन्हें भावुक सीन के लिए ग्रीस्लीन के इस्तेमाल की जरुरत नहीं होती। वह अंदर से ही आता है। 

