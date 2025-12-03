Akshay Kumar और Priyanka Chopra के रिश्तों में आ गई थी खटास, डायरेक्टर ने इस वजह से कर दिया बाहर
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कथित अफेयर्स, सीक्रेटरिलेशनशिप और पर्दे के पीछे की तकरार की सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। अक्सर साथ में काम कर रहे एक्टर्स के बीच इस तरह की नजदीकियां बढ़ना आम बात है। ऐसा ही एक चर्चित किस्सा है प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का।
सुनील कुमार को लेना पड़ा था कठिन फैसला
दोनों ने पर्दे पर एक-दूसरे के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई कि लोगों को लगा कि असल जिंदगी में भी कुछ चल रहा है। निर्माता सुनील दर्शन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसी बारे में बात की और एक किस्सा साझा किया जब उन्हें इन दोनों सितारों में से एक का चुनाव करने का बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा।
एक-दूसरे को डेट कर रहे थे प्रियंका और अक्षय
सुनील से जब प्रियंका और अक्षय के लव अफेयर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "वे अच्छा काम कर रहे थे और एक-दूसरे के साथ काफी सहज थे। उन्होंने साथ में ऐतराज जैसी फिल्में कीं, जो असल में प्रियंका नहीं करना चाहती थीं। वह मेरे पास आईं और कहा कि उन्हें वैम्प का रोल दिया गया है। मैंने स्क्रिप्ट देखी और महसूस किया कि फिल्म में उनका रोल सबसे अहम है। मैंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और तुरंत फिल्म साइन करने को कहा।"
दोनों के साथ फिल्म बनाना हो रहा था मुश्किल
चीजें बरसात के टाइम से खराब होना शुरू हुईं। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय कुमार लीडरोल में थे। इसमें प्रियंका और कटरीनाकैफ भी थे। हमने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी और अक्षय और प्रियंका के साथ टाइटल ट्रैक भी शूट हो चुका है। फिर पर्दे के पीछे बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं और एक समय मुझे एहसास हुआ कि मैं उन दोनों के साथ यह फिल्म नहीं कर पाऊंगा मुझे किसी एक को चुनना होगा।"
कटरीना कैफ ने भी छोड़ दी थी फिल्म
दर्शन ने आगे कहा, "वक्त वक्त की बात होती है। उस समय जो भी हुआ, मेरा तर्क सीधा था, अगर आपने कोई गलती की है, तो उसका खामियाजा किसी फीमेल स्टार को क्यों भुगतना पड़े? मैंने प्रियंका को चुना लेकिन मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत दुखदायी था क्योंकि मैंने फिल्म की काफी शूटिंग पूरी कर ली थी और मुझे सब दोबारा रिशूट करना था। इसके बाद मेरे एक दोस्त ने बॉबीदेओल का नाम सुझाया। वहीं कटरीना ने भी फिल्म से किनारा कर लिया और उनकी जगह फिर बिपाशाबसु को कास्ट किया गया।
