Akshay Kumar और Priyanka Chopra के रिश्तों में आ गई थी खटास, डायरेक्टर ने इस वजह से कर दिया बाहर

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कथित अफेयर्स, सीक्रेटरिलेशनशिप और पर्दे के पीछे की तकरार की सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। अक्सर साथ में काम कर रहे एक्टर्स के बीच इस तरह की नजदीकियां बढ़ना आम बात है। ऐसा ही एक चर्चित किस्सा है प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का।

सुनील कुमार को लेना पड़ा था कठिन फैसला दोनों ने पर्दे पर एक-दूसरे के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई कि लोगों को लगा कि असल जिंदगी में भी कुछ चल रहा है। निर्माता सुनील दर्शन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसी बारे में बात की और एक किस्सा साझा किया जब उन्हें इन दोनों सितारों में से एक का चुनाव करने का बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा।

दोनों के साथ फिल्म बनाना हो रहा था मुश्किल चीजें बरसात के टाइम से खराब होना शुरू हुईं। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय कुमार लीडरोल में थे। इसमें प्रियंका और कटरीनाकैफ भी थे। हमने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी और अक्षय और प्रियंका के साथ टाइटल ट्रैक भी शूट हो चुका है। फिर पर्दे के पीछे बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं और एक समय मुझे एहसास हुआ कि मैं उन दोनों के साथ यह फिल्म नहीं कर पाऊंगा मुझे किसी एक को चुनना होगा।"