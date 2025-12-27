60 साल के हुए सलमान खान, पनवेल फार्महाउस के बाहर पैपराजी के साथ काटा केक

एंटरटेनमेंट डेस्क,मुंबई। बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान आज (27 दिसंबर को) अपने 60वें जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। भाईजान ने हमेशा की तरह अपना खास दिन पनवेल स्थित फार्महाउस पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बिताया। पार्टी प्राइवेट रही, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा चुनिंदा इंडस्ट्री फ्रेंड्स और डायरेक्टर्स शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सलमान ने फार्महाउस के बाहर जमा मीडिया और फैंस के साथ केक काटा सलमान ने फार्महाउस के बाहर जमा मीडिया और फैंस के साथ केक काटा, उन्हें केक खिलाया और कैमरे के लिए पोज दिए। इस दौरान उनके भाई अरबाज खान पत्नी शूरा खान और भतीजों के साथ नजर आए।

बहन अर्पिता खान पति आयुष शर्मा के साथ पहुंचीं। क्रिकेटर एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ पार्टी में शामिल हुए। सलमान के माता-पिता सलीम खान और सलमा खान भी इस खुशी के मौके पर मौजूद रहे।

पार्टी में एक स्पेशल सरप्राइज भी था पार्टी में एक स्पेशल सरप्राइज भी था – सलमान के दोस्तों, परिवार और उनसे काम कर चुके डायरेक्टर्स ने उनके लिए एक खास वीडियो ट्रिब्यूट तैयार किया, जिसमें उनके सिनेमाई सफर और अनुभवों को दिखाया गया। वहीं, अभिनेता सलमान खान के 60वें जन्मदिन के अवसर पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशनी से सजाया गया है।

आज आ सकता है 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकिन फैंस के लिए सबसे बड़ा तोहफा अभी बाकी है! सूत्रों के अनुसार, सलमान आज दोपहर 2 से 4 बजे के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फिल्म का टीजर या कोई महत्वपूर्ण एसेट होगा, जो फैंस के लिए जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट साबित होगा।