Dhurandhar Collection Day 27: नए साल पर 'धुरंधर' ने किसका किया शिकार? चौथे हफ्ते से पहले बदल गया समीकरण
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। यह फिल्म अपनी रिलीज के चौथे सप्ताह में भी ग्लोबल बॉक्स ऑ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) साल के अंत की छुट्टियों के दौरान दर्शकों को लुभाते हुए हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अपनी रिलीज के चौथे सप्ताह में भी आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। घरेलू बाजार में फिल्म की कमाई अब भी डबल डिजिट (10 करोड़ रुपये से अधिक) में हो रही है। रिलीज के लगभग एक महीने बाद भी विदेशों में यह नई ऊंचाइयों को छू रही है।
वर्ल्डवाइड धुरंधर का कमाल
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म सोमवार को 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। मंगलवार को नए साल की पूर्व संध्या के कारण इसके कलेक्शन में फिर से उछाल आया। सिनेमाघरों में 26 दिनों के बाद, फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 712.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन (854.5 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन) किया है। यह न केवल भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है, बल्कि हिंदी में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। इसका घरेलू कलेक्शन अब केवल पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के घरेलू कलेक्शन से पीछे है, जिसने 812 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।
यह भी पढ़ें- पहली हिंदी फिल्म...Dhurandhar के साथ Netflix की सबसे बड़ी डील, हुआ करोड़ों का सौदा
कितना रहा 27वें दिन का कलेक्शन?
पहले हफ्ते में फिल्म ने फिल्म ने 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं अब 27वें दिन के भी अर्ली ट्रेंड्स आ गए हैं। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म ने 719.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
क्या है धुरंधर की कहानी?
धुरंधर में रणवीर सिंह हमजा का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची के आतंकी गिरोहों में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस जासूसी थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।