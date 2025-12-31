पहली हिंदी फिल्म...Dhurandhar के साथ Netflix की सबसे बड़ी डील, हुआ करोड़ों का सौदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए बॉलीवुड के लिए 2025 का शानदार अंत किया। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मूव ने ग्लोबली 1100.23 करोड़ रुपये और भारत में 862.23 करोड़ रुपये की कमाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OTT पर कब होगी रिलीज? अब एक तरफ जहां धुरंधर थिएटर्स में तहलका मचा रही है। वहीं इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। खबर के मुताबिक, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी और रिपोर्ट के अनुसार इसे 30 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा।