पहली हिंदी फिल्म...Dhurandhar के साथ Netflix की सबसे बड़ी डील, हुआ करोड़ों का सौदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए बॉलीवुड के लिए 2025 का शानदार अंत किया। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मूव ने ग्लोबली 1100.23 करोड़ रुपये और भारत में 862.23 करोड़ रुपये की कमाई की है।
OTT पर कब होगी रिलीज?
अब एक तरफ जहां धुरंधर थिएटर्स में तहलका मचा रही है। वहीं इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। खबर के मुताबिक, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी और रिपोर्ट के अनुसार इसे 30 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा।
कितने में बिके राइट्स?
लेकिन इससे भी अधिक चर्चा जिस बात की है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हुए सौदे की। पहले खबरें थीं कि नेटफ्लिक्स ने इसके स्ट्रीमिंग अधिकार 130 करोड़ रुपये में हासिल किए हैं। हालांकि,ताजा खबरों के मुताबिक, धुरंधर को 285 करोड़ रुपये में बेचा गया है, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। अगर इसकी पुष्टि होती है, तो धुरंधर ने इस मामले में पुष्पा 2: द रूल को पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा 2 के ओटीटी राइट्स 275 करोड़ रुपये में बिके थे।
कौन-कौन से कलाकार आए नजर?
बता दें कि फिल्म की कहानी के अलावा इसकी स्टार कास्ट और गाने भी खूब वायरल हुए। फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है। उनके अलावा मूवी में आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल सहित कई अन्य सितारे नजर आए। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसकी कहानी पाकिस्तान के लयारी इलाके में काम कर रहे एक भारतीय सीक्रेट एजेंट की कहानी है, जो हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए गिरोहों में घुसपैठ करता है।
