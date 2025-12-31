Language
    'मेरे लिए ऐसी फिल्म बनाना बेवकूफी होगी', Dhurandhar को लेकर डायरेक्टर ने दिया बड़ा बयान!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    धुरंधर को लेकर डायरेक्टर ने दिया ऐसा बयान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त धुरंधर (Dhurandhar) खूब धमाल मचा रही है। 1100 करोड़ के पार फिल्म की कमाई पहुंच गई है। फिल्म की बंपर कमाई को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉलीवुड के लगभग सारे रिकॉर्ड तो धुरंधर ने ध्वस्त कर दिए हैं (Dhurandhar Box Office Collection) और अब आगे क्या इरादा है।

    वहीं आदित्य धर, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया है, उनकी भी खूब तारीफें हो रही हैं। हालांकि एक फिल्ममेकर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो धुरंधर जैसी फिल्म तो कभी नहीं बनाते। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं।

    डायरेक्टर का धुरंधर पर ऐसा बयान
    धुरंधर को लेकर लोग इस वक्त अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई धुरंधर को सबसे बेहतरीन फिल्म बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि धुरंधर जैसी फिल्म एक ऐजेंडा पर बनी फिल्म है। इसी बीच अब फिल्ममेकर श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) ने फिल्म को लेकर एक बयान दिया। श्रीराम राघवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इक्कीस (Ikkis) को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं।

    इसी बीच उन्होंने धुरंधर को लेकर कहा कि वो धुरंधर जैसी फिल्म नहीं बना सकते। दरअसल द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू के दौरान श्रीराम राघवन से पूछा गया कि धुरंधर उनकी और उनके भाई द्वारा बनाई गई स्पाई फिल्मों से कितनी अलग है, तो इस पर उन्होंने कहा कि,

    हमें समझना होगा कि हम अलग दौर में जी रहे हैं। शॉन कॉनरी और रोजर मूर स्टारर शुरुआती जेम्स बॉन्ड फिल्में बेहद एंटरटेनिंग हुआ करती थीं।हालांकि बाद में बॉन्ड फिल्मों की चर्चा ज्यादा होने लगी। धुरंधर एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक फॉर्मेट है, ऐसा कतई नहीं है। अगर मैं इसे फॉलो करने लगूं, तो ये सबसे बेवकूफी का काम होगा।

    इसके साथ ही उन्होंने आदित्य धर की तारीफ की और कहा कि ''आदित्य धर कमाल के फिल्ममेकर हैं। उन्होंने उरी जैसी फिल्म बनाई है। हम दोनों ने एक साथ नेशनल अवॉर्ड स्टेज पर शेयर किया था।''

    आपको बता दें कि धुरंधर पर भले ही श्रीराम राघवन का ये बयान हो लेकिन इससे पहले फिल्म को लेकर रामगोपाल वर्मा बोले थे, जिन्होंने फिल्म की भर-भरकर तारीफें की थीं। उन्होंने कहा था कि फिल्म धुरंधर ने साउथ सिनेमा को जवाब दिया है। जो लोग साउथ की फिल्मों की ज्यादा तारीफें कर रहे थे। उन्हें अब जवाब मिल गया है। वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो फिल्म का अगला पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होने जा रहा है।

