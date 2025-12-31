1100 करोड़ कमाने के बाद भी Dhurandhar को हुआ भारी नुकसान, 90 करोड़ के घाटे में रणवीर सिंह की फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की तोती इस वक्त पूरी दुनिया में बोल रही है। कमाई के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली धुरंधर रिलीज के 26 दिन बाद भी कमाल की कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि अब भी ये फिल्म 90 करोड़ के घाटे में चल रही है।

धुरंधर के इतने बड़े नुकसान के पीछे की वजह भी काफी शॉकिंग है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस कारण ग्लोबली 1100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली धुरंधर का घाटा हुआ है। धुरंधर को हुआ भारी नुकसान रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ने कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज धमाकेदार प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद ये मूवी 90 करोड़ के नुकसान को झेल रही है। । दरअसल धुरंधर के डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने हाल ही में CNN-न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में इस मामले को लेकर सम्पूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के बावजूद धुरंधर फिलहाल घाटे में है।

इस तरह से धुरंधर के डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने धुरंधर के नुकसान के लेकर खुलकर बात ही है। हालांकि, इसके बावजूद धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने में सफल रही है और हिंदी सिनेमा के इतिहास की भारत में सबसे अधिक कलेक्शन करने वाली एकमात्र मूुवी बन गई है।