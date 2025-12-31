1100 करोड़ कमाने के बाद भी Dhurandhar को हुआ भारी नुकसान, 90 करोड़ के घाटे में रणवीर सिंह की फिल्म?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की तोती इस वक्त पूरी दुनिया में बोल रही है। कमाई के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली धुरंधर रिलीज के 26 दिन बाद भी कमाल की कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि अब भी ये फिल्म 90 करोड़ के घाटे में चल रही है।
धुरंधर के इतने बड़े नुकसान के पीछे की वजह भी काफी शॉकिंग है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस कारण ग्लोबली 1100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली धुरंधर का घाटा हुआ है।
धुरंधर को हुआ भारी नुकसान
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ने कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज धमाकेदार प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद ये मूवी 90 करोड़ के नुकसान को झेल रही है। । दरअसल धुरंधर के डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने हाल ही में CNN-न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में इस मामले को लेकर सम्पूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के बावजूद धुरंधर फिलहाल घाटे में है।
प्रणब कपाड़िया ने हमारी फिल्म ने ओवरसीज अच्छा कारोबार करके दिखाया है। लेकिन अगर ये फिल्म मिडिल ईस्ट में बैन नहीं होती तो कहानी कुछ और होती। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो मिडिल ईस्ट में बैन होने से फिल्म की कमर्शियल परफॉर्मेंस पर काफी गहरा असर पड़ा है, जो करीब 10 मिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा के आधार पर 90 करोड़ का नुकसान है।
इस तरह से धुरंधर के डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने धुरंधर के नुकसान के लेकर खुलकर बात ही है। हालांकि, इसके बावजूद धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने में सफल रही है और हिंदी सिनेमा के इतिहास की भारत में सबसे अधिक कलेक्शन करने वाली एकमात्र मूुवी बन गई है।
विदेशों में धुरंधर
मिडिल ईस्ट देशों में बैन होने के बावजूद धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट में बंपर कमाई का परचम लहराया है। फिल्म ने रिलीज के 26 दिन के भीतर विदेशों में 240 करोड़ के आसपास का कारोबार किया है, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। बता दें कि 2025 में कोई फिल्म देश के बाहर इतना बिजनेस करने में सफल नहीं हुई है। ऐसे में धुरंधर ने विदेशों में भी अपनी बेहतरीन कमाई का डंका बजाया है।
