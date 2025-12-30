Language
    शिकार बाकी है! Dhurandhar को 1100 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं आया चैन, 2 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ बनेगी नंबर वन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:15 AM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के करीब और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जिससे यह हिंदी सिनेमा ...और पढ़ें

    वर्ल्डवाइड इन 2 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने से पीछे है 'धुरंधर'/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फिल्म की हालत खस्ता करके आगे बढ़ रही है। 25 दिन बाद भी फिल्म की तूफानी रफ्तार न तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रुक रही है और न ही वर्ल्डवाइड। इंडिया में जहां ये फिल्म 800 करोड़ कमाने से बस कुछ ही दूर है, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी 1100 पार करके हिंदी सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है।

    स्त्री 2 से लेकर गदर 2, छावा, एनिमल, बजरंगी भाईजान, पठान, पद्मावत, टाइगर जिंदा है और सैयारा जैसी फिल्मों को पछाड़ चुकी अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अब अपना आखिरी दांव खेलने की तैयारी कर चुकी है। हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज से बस अब 2 कदम और दूर है।

    इन 2 फिल्मों का 'धुरंधर' ने नहीं तोड़ा है रिकॉर्ड

    आदित्य धर ने निर्देशन में बनी पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों को बारीकी से समझाती 'धुरंधर' की कहानी सभी का दिल छू रही है। एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' जिन 2 फिल्मों से कमाई के मामले में अभी पीछे है, वह आमिर खान की दंगल और शाह रुख खान की जवान है।

    बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो 730 करोड़ की नेट कमाई करके धुरंधर ने 'जवान'( 643.87) और 'दंगल' (387.38) का रिकॉर्ड तो तोड़ डाला है, लेकिन दुनियाभर में कमाई के मामले में धुरंधर अभी भी तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल, धुरंधर ने वर्ल्डवाइड अभी तक 1100 करोड़ का ग्लोबली बिजनेस किया है, जबकि 'जवान' की वर्ल्डवाइड कमाई 1148 है और दंगल की 1968.03 करोड़ है। अगर धुरंधर इन दोनों फिल्मों से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमा लेती है, तो वह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।

    क्यों 'धुरंधर' की तरफ खिंची जा रही है ऑडियंस?

    अगर आपने 25 दिन बाद भी 'धुरंधर' नहीं देखी है और आपके मन में पॉकेट ढीली करने से पहले सवाल उठ रहे हैं, तो हम आपको इस फिल्म के कुछ खास प्वाइंटर्स बताते हैं, जिससे आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी है या नहीं, ये निर्णय लेना आसान हो जाएगा।आज की दौड़ती भागती दुनिया में पढ़ने का मौका कम ही मिला है, ऐसे मे 'धुरंधर' की खासियत ये है आदित्य धर ने लोगों को कंधारा हाइजैक से लेकर संसद भवन पर हुए हमले और मुंबई में 26/11 ब्लास्ट से लेकर लियारी में गैंगस्टर की दादागिरी तक, कई उन चीजों के बारे में बताने की कोशिश की है, जिसके बारे में हर किसी को डिटेल्स में नहीं पता है। 

    कैसे भारत में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे ISI का हाथ है, इसे भी फिल्म में आदित्य धर ने दिखाया है। इस फिल्म की कहानी हो या अभिनय या गाने, 3 घंटे 32 मिनट की ये फिल्म आपको एक सेकंड भी बोर होने नहीं देगी।

