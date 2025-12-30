Dhurandhar Collection Day 26: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का यूटर्न, 26वें दिन कमाई में आ गई तेजी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 26: फिल्म धुरंधर की रिलीज को जल्द ही पहला महीने पूरा होने वाला है। लेकिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की डबल डिजिट में कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक 25वें दिन रणवीर सिंह स्टारर मूवी के कलेक्शन गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन 26वें दिन दोबारा से मूवी बॉक्स ऑफिस के ट्रैक पर वापस लौट आई है।

रिलीज के 26वें दिन धुरंधर की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार को इस मूवी का कारोबार कितना रहा है। धुरंधर ने 26वें दिन की इतनी कमाई आने वाली 5 जनवरी को धुरंधर की रिलीज को एक महीना पूरा हो जाएगा। इस पूरे महीने में इस मूवी ने सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और बॉक्स ऑफिस पर ऐतहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। कमाई में हिंदी सिनेमा की सबसे अव्वल फिल्म बनने के बाद भी इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और वीक डे में एक बार फिर से धुरंधर ने कमाल करके दिखाया है।

गौर किया जाए धुरंधर के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो 26वें दिन की कमाई को मिला दिया जाए तो अब ये मूवी भारत में 751 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।