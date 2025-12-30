Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar Collection Day 26: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का यूटर्न, 26वें दिन कमाई में आ गई तेजी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Day 26: धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिलीज के 26वें दिन भी इस मूवी के कमाई में बंपर उछ ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 26: फिल्म धुरंधर की रिलीज को जल्द ही पहला महीने पूरा होने वाला है। लेकिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की डबल डिजिट में कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक 25वें दिन रणवीर सिंह स्टारर मूवी के कलेक्शन गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन 26वें दिन दोबारा से मूवी बॉक्स ऑफिस के ट्रैक पर वापस लौट आई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिलीज के 26वें दिन धुरंधर की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगलवार को इस मूवी का कारोबार कितना रहा है। 

    धुरंधर ने 26वें दिन की इतनी कमाई

    आने वाली 5 जनवरी को धुरंधर की रिलीज को एक महीना पूरा हो जाएगा। इस पूरे महीने में इस मूवी ने सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और बॉक्स ऑफिस पर ऐतहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। कमाई में हिंदी सिनेमा की सबसे अव्वल फिल्म बनने के बाद भी इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और वीक डे में एक बार फिर से धुरंधर ने कमाल करके दिखाया है।

    dhurandharboxoffice

    यह भी पढ़ें- 'जो पाकिस्तान न कर सका...' रहमान डकैत के दोस्त ने की भारत की तारीफ, धुरंधर के लिए कहा शुक्रिया

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 26वें दिन धुरंधर ने करीब 13 करोड़ की कमाई कर ली है, जो 25वें दिन की तुलना में काफी अधिक है। इस तरह से एक बार फिर से वर्किंग डे में धुरंधर के कलेक्शन में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि फिलहाल धुरंधर की कामयाबी का विजय रथ रुकने वाला नहीं है और नए साल के खास मौके पर ये मूवी और भी बेहतरीन तरीके से नोट छापती हुई नजर आएगी। 

    dhurandharshooting (3)

    गौर किया जाए धुरंधर के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो 26वें दिन की कमाई को मिला दिया जाए तो अब ये मूवी भारत में 751 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 

    रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट 

    दरअसल धुरंधर अब अभिनेता रणवीर सिंह के एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड निर्देशक संजय लीला भंसाली की पद्मावत के नाम दर्ज था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। 

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection: ठंडी पड़ गई धुरंधर, 25वें दिन अचानक धड़ाम से गिरा कलेक्शन