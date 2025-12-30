Dhurandhar की आग में झुलस गई Avatar: Fire and Ash, दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर की महज इतनी ही कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की ही बात हो रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि धुरंधर का असर दूसरी फिल्मों पर भी पड़ा है। फिर चाहे बात हॉलीवुड फिल्म अवतार- फायर एंड एश की हो या फिर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी हो। हालांकि दर्शकों को उम्मीद थी कि जेम्स कैमरून की फिल्म कुछ कमाल दिखा पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धुरंधर के आगे धराशायी हुई 'अवतार 3' धुरंधर (Dhurandhar Box Office Collection) की वर्ल्डवाइड कमाई 1100 करोड़ के करीब पहुंच रही है। फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीते दिनों ही रिलीज हुई अवतार 3 भी भारत में कमाई तो कर रही है, लेकिन धुरंधर के आगे जेम्स कैमरून की फिल्म का दम निकलता दिख रहा है।

अबतक इतनी हुई 'अवतार 3' की कुल कमाई हालांकि भारत में अवतार 3 (Avatar: Fire And Ash Box Office Collection ) कमाई तो कर रही है लेकिन उम्मीद से कम ही इसकी कमाई हो रही है। वर्ल्डवाइड भले ही फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन भारत में पहले ही धुरंधर की आंधी चल रही है, ऐसे में इसका नुकसान जेम्स कैमरून की फिल्म को हो रहा है।

फिल्म ने पहले हफ्ते में सभी भाषाओं को मिलालकर कुल 109.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर दूसरे हफ्ते के कलेक्शन को मिला जाए तो कुल कमाई अबतक 137.55 करोड़ की हुई है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो भारत में फिल्म ने कुल 167.75 करोड़ का कारोबार किया है।