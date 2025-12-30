Language
    Dhurandhar की आग में झुलस गई Avatar: Fire and Ash, दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर की महज इतनी ही कमाई

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    Avatat Fire and Ash Box Office Collection: एक तरफ 'धुरंधर' की खूब कमाई हो रही है तो इसका असर दूसरी फिल्मों पर भी पड़ा है। फिर चाहे बात हॉलीवुड फिल्म ' ...और पढ़ें

    'धुरंधर' के आगे धराशायी हुई 'अवतार-फायर एंड एश'

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की ही बात हो रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि धुरंधर का असर दूसरी फिल्मों पर भी पड़ा है। फिर चाहे बात हॉलीवुड फिल्म अवतार- फायर एंड एश की हो या फिर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी हो। हालांकि दर्शकों को उम्मीद थी कि जेम्स कैमरून की फिल्म कुछ कमाल दिखा पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

    धुरंधर के आगे धराशायी हुई 'अवतार 3'

    धुरंधर (Dhurandhar Box Office Collection) की वर्ल्डवाइड कमाई 1100 करोड़ के करीब पहुंच रही है। फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीते दिनों ही रिलीज हुई अवतार 3 भी भारत में कमाई तो कर रही है, लेकिन धुरंधर के आगे जेम्स कैमरून की फिल्म का दम निकलता दिख रहा है।

    सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 10 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया। वहीं शुक्रवार को 7.65 और शनिवार को 9.75 करोड़ का कलेक्शन किया और इस हिसाब से फिल्म ने टोटल कमाई 28.15 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया। हालांकि फिल्म दूसरे हफ्ते में वीकेंड पर 30 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई।

    अबतक इतनी हुई 'अवतार 3' की कुल कमाई

    हालांकि भारत में अवतार 3 (Avatar: Fire And Ash Box Office Collection ) कमाई तो कर रही है लेकिन उम्मीद से कम ही इसकी कमाई हो रही है। वर्ल्डवाइड भले ही फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन भारत में पहले ही धुरंधर की आंधी चल रही है, ऐसे में इसका नुकसान जेम्स कैमरून की फिल्म को हो रहा है।

    फिल्म ने पहले हफ्ते में सभी भाषाओं को मिलालकर कुल 109.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर दूसरे हफ्ते के कलेक्शन को मिला जाए तो कुल कमाई अबतक 137.55 करोड़ की हुई है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो भारत में फिल्म ने कुल 167.75 करोड़ का कारोबार किया है।

    हालांकि 'अवतार: फायर एंड एश' भारत में साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म भी बनी है। फिल्म ने F1 के आंकड़े को पार करके ये खिताब हासिल किया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म इस हफ्ते के खत्म होने तक 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं अवतार 2 की बात करें तो फिल्म ने भारत में करीब 500 करोड़ का कारोबार किया था। हालांकि धुरंधर के चलते अभी 'अवतार: फायर एंड एश' की मुश्किलें थोड़ी कम होती नहीं दिख रही हैं।

