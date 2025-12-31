Ikkis के आने से पहले Dhurandhar का आखिरी दांव, जवान का रिकॉर्ड तोड़ बन पाएगी दूसरी सबसे कमाऊं फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 250 करोड़ के बजट में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 26 दिन बाद भी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इंडिया में फिल्म का जितना क्रेज है, उससे दोगुनी दीवानगी विदेशों में इस फिल्म को लेकर है और इस बात का अंदाजा आप फिल्म के 1100 करोड़ की कमाई से लगा सकते हैं।

हालांकि, अगर आपको लग रहा है कि 1100 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर' की रफ्तार थम गई है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म अब शाह रुख खान की 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड तोड़ने से बस चंद कदम ही दूर है। 26 दिनों में आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने दुनियाभर में कितनी कमाई की है, नीचे डिटेल्स में देखें पूरे आंकड़े:

'जवान' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए इतने करोड़ 32 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली धुरंधर बीच में बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी थी। हालांकि, 24 दिनों बाद फिल्म की गड्डी इंडिया ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी स्लो हुई है। 1100 करोड़ कमाने वाली मूवी ने बीते दिन 1113 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब मंगलवार के कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'जवान' का रिकॉर्ड तोड़ने के और भी करीब पहुंच चुकी है।

जवान ने 2023 में कमाए थे इतने करोड़ आपको बता दें कि शाह रुख खान और नयनतारा स्टारर फिल्म 'जवान' 2023 में सितंबर के महीने में रिलीज हुई थी और उसने वर्ल्डवाइड 1148.32 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ही वह बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। अब अगर 'धुरंधर' ये रिकॉर्ड तोड़ देती है,तो वह दंगल के बाद बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी।