18000 करोड़ कमाकर इस फिल्म ने रचा इतिहास, Chhava और Dhurandhar को धूल चटाकर बनी 2025 की सबसे बड़ी मूवी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर... धुरंधर (Dhurandhar) और सिर्फ धुरंधर... हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की बात हो रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। इस फिल्म की कमाई फिलहाल 1100 करोड़ के पार जा चुकी है। वहीं ये कमाई के आंकड़े वर्ल्डवाइड के हैं। हालांकि धुरंधर की आंधी में जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार- फायर एंड एश भी राख हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है। अब ये ना तो धुरंधर, ना अवतार है और ना ही छावा है।

ये साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म साल 2025 में यूं तो कई बड़ी फिल्में आईं (Biggest Films of 2025)। बॉलीवुड को धुरंधर से लेकर छावा (Chhava) जैसी फिल्में देखने को मिलीं। वहीं हॉलीवुड अवतार- फायर एंड एश लेकर एनाकोंडा के दीदार कराए लेकिन इस साल बाजी मारकर गई है चाइना की एक फिल्म।

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई फिल्म ने झा 2 (Ne Zha 2) का जब पहला पार्ट आया, तो उसने भी बंपर कमाई की थी। अब जब फिल्म का दूसरा पार्ट आया है, तो उसने भी खूब पैसे कमाए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म दुनिया की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।