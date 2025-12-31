Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    18000 करोड़ कमाकर इस फिल्म ने रचा इतिहास, Chhava और Dhurandhar को धूल चटाकर बनी 2025 की सबसे बड़ी मूवी!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    Biggest Movie of 2025: साल 2025 में यूं तो कई बड़ी फिल्में आईं (Biggest Films of 2025)। बॉलीवुड को धुरंधर से लेकर छावा (Chhava) जैसी फिल्में देखने को ...और पढ़ें

    Hero Image

    18 हजार करोड़ कमाई करने वाली 2025 की ये है सबसे बड़ी फिल्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर... धुरंधर (Dhurandhar) और सिर्फ धुरंधर... हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की बात हो रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। इस फिल्म की कमाई फिलहाल 1100 करोड़ के पार जा चुकी है। वहीं ये कमाई के आंकड़े वर्ल्डवाइड के हैं। हालांकि धुरंधर की आंधी में जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार- फायर एंड एश भी राख हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है। अब ये ना तो धुरंधर, ना अवतार है और ना ही छावा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म

    साल 2025 में यूं तो कई बड़ी फिल्में आईं (Biggest Films of 2025)। बॉलीवुड को धुरंधर से लेकर छावा (Chhava) जैसी फिल्में देखने को मिलीं। वहीं हॉलीवुड अवतार- फायर एंड एश लेकर एनाकोंडा के दीदार कराए लेकिन इस साल बाजी मारकर गई है चाइना की एक फिल्म। 

    यह भी पढ़ें- टाइटैनिक हीरो Leonardo DiCaprio का भारत से है खास कनेक्शन, एक्टर के खुलासे से चौंके फैंस

    Dhurandharr (2)

    दरअसल चीनी एनिमेटिड फिल्म ने झा 2 ने इस साल ये बाजी मारी है। कहने को तो ये फिल्म एक एनिमेटेड फिल्म रही, लेकिन इस फिल्म को देखने वालों की लिस्ट बहुत लंबी रही। यही वजह है कि चाइना की इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया। ये चीनी एनिमेटिड फैंटसी फिल्म इसी साल यानि जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी।

     

     

    फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

    फिल्म ने झा 2 (Ne Zha 2) का जब पहला पार्ट आया, तो उसने भी बंपर कमाई की थी। अब जब फिल्म का दूसरा पार्ट आया है, तो उसने भी खूब पैसे कमाए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म दुनिया की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

    ne zha

    इसके अलावा 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म का टैग भी इसी के नाम है। इस फिल्म के आगे धुरंधर और छावा नहीं टिक पाए।

    क्या है ने झा 2 की कहानी?

    ने झा 2 की कहानी दो लोगों एओ बिंग और ने झा के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों आपदा के बाद अपने शरीर को वापस पाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं।

    ne zha 2

    एक तरफ एओ बिंग अपनी विरासत और पहचान को पाने के लिए संघर्ष करता है, तो वहीं ने झा अपनी राक्षस वाली पहचान और माता पिता के खोने के दर्द को झेलता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक साजिश का पर्दाफाश करते हैं। दोनों अच्छाई के लिए लड़ते हैं। 

    ने झा 2 ने चीन में बंपर कमा की तो वहीं इसके अलावा कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की आग में झुलस गई Avatar: Fire and Ash, दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर की महज इतनी ही कमाई