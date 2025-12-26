टाइटैनिक हीरो Leonardo DiCaprio का भारत से है खास कनेक्शन, एक्टर के खुलासे से चौंके फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्मों को भारत में बहुत पसंद किया जाता है। भारत में उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। अब हाल ही में उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगी। एक्टर ने हाल ही में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात की और बताया कि उनका भारत से एक खास कनेक्शन है।

लियोनार्डो ने किया ये खुलासा एक्टर ने बताया कि उनकी सौतेली मां सिख हैं। एक्टर ने यह बात टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताई, जिससे कई फैंस हैरान रह गए और ऑनलाइन उनकी भारत से इस अनजाने कनेक्शन के बारे में बातचीत शुरू हो गई।

सालों पहले अपनाया था सिख धर्म एक इंटरव्यू में टाइटैनिक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने परिवार के बारे में बात की। अब फैंस एक्टर को भारत से जोड़ रहे हैं। डिकैप्रियो की सौतेली मां, पेगी डिकैप्रियो, एक अमृतधारी सिख हैं और उन्हें अक्सर पगड़ी और पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने देखा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सालों पहले सिख धर्म अपनाया था और हाल के समय में इसे ज्यादा खुलकर अपनाना शुरू किया है। पेगी ने 1995 में जॉर्ज डिकैप्रियो से शादी की थी। पिछली शादी से उनका एक बेटा, एडम फरार है, जो शादी के बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो का सौतेला भाई बन गया। जॉर्ज डिकैप्रियो पहले ही लियोनार्डो की मां, इर्मेलिन इंडेनबिर्केन से अलग हो गए थे, जब एक्टर सिर्फ एक साल के थे।