'फार्ट जैसी स्मैल क्यों है', Priyanka Chopra ने खिलाई थी निक जोनस को ये इंडियन चीज, दांत पीसते रह गए थे सिंगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा भले ही बॉलीवुड से हॉलीवुड रुख कर चुकी हों, लेकिन उनके अंदर का देसीपन आज भी बरकरार हैं। लॉस एंजेलिस में पति निक जोनस के साथ शिफ्ट होने के बाद भी प्रियंका इंडियन कल्चर हो या फिर यहां का फूड, इससे जुड़ी हुई हैं, जिसकी कहानी वह अक्सर फैंस के साथ शेयर करती हैं।

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि हॉलीवुड सिंगर को एक बार उन्होंने ऐसी चीज खिला दी थी, जिसे खाने के बाद वह दांत पीसते रह गए थे, इतना ही नहीं, निक जोनस को तो उसमें से पाद की स्मैल आने लगी थी।

प्रियंका चोपड़ा ने निक को खिलाई थी ये चीज प्रियंका चोपड़ा बीते दिनों 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में खास मेहमान बनकर आई थीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मालती को लहंगा-चोली पहनने और बिंदी लगाने का बहुत शॉक है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि निक को उन्होंने कुर्ता-पायजामा पहना दिया है, लेकिन क्या उन्हें देसी गर्ल ने कभी इंडियन डिश खिलाई है? जिसके जवाब में प्रियंका ने एक ऐसा राज खोला, जिसे सुनकर शो में मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

In India, eating Hajmola is very common. Even while living in America with her American husband, Priyanka Chopra is fond of things like Hajmola and Aam Papad (mango candy). One day, when Priyanka's husband, Nick Jonas, reached for her Hajmola stash, Priyanka offered him some.… pic.twitter.com/xe9EN0ysEk — Narendra Pratap (@hindipatrakar) December 22, 2025 निक जोनस ने कहा-फार्ट जैसी स्मैल आ रही है दरअसल, प्रियंका ने बताया कि उनके बैड के बगल में एक ड्रॉवर है, जिसमें वह हाजमोला और चटपटी चीजें रखती हैं। निक उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या है? तो प्रियंका उन्हें ड्रॉवर से दूर रहने की सलाह देती हैं और कहती हैं कि वह उनकी समझ से बाहर है। प्रियंका ने बताया कि निक को बैचेनी रहती है कि क्या है क्या है, यो मैंने उन्हें दिन हाजमोला खिला दी। प्रियंका ने कहा, "वह खाने के बाद मुझे बोलते हैं कि इसकी स्मैल फार्ट जैसी है"।