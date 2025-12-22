Language
    45 साल पुराने गाने पर प्रियंका चोपड़ा संग थिरके निक जोनस, विदेशी जीजू पर चढ़ा देसी गानों का बुखार

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    Nick Jonas X Priyanka Chopra: अक्सर सोशल मीडिया पर Nick Jonas मजेदार वीडियोज शेयर करते रहते हैं और आजकल प्रियंका चोपड़ा बी पति निक जोनक के साथ काफी चि ...और पढ़ें

    45 साल पुराने गाने पर थिरके निक और प्रियंका

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आजकल भारत का दौरा बार-बार कर रही हैं। एक तरफ प्रियंका जहां वाराणसी जैसी फिल्म में काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ विदेश में जाकर पति निक जोनस के कॉन्सर्ट्स में को भी खूब अटेंड कर रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों पति-पत्नी मजेदार वीडियोज शेयर करते रहते हैं और आजकल प्रियंका पति निक जोनक के साथ काफी चिल मूड में नजर आ रही हैं।

    जीनत अमान के गाने पर थिरके निक-प्रियंका

    जोनस ब्रदर्स आजकल अपने कॉन्सर्ट्स और शोज में बिजी चल रहे हैं। इसी बीच हाल ही में निक जोनस (Nick Jonas) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में निक जोनस डांस करते दिख रहे हैं। दरअसल निक अक्सर शो में जाने से पहले अपनी एनर्जी को हाई करते हैं।

     
     
     
    हाल ही में निक जोनस ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें वो जीनत अमान के गाने 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए' (Aap Jaisa Koi Meri Zindagi Mein Aaye) पर थिरकते दिख रहे हैं। गाने में निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आ रही हैं। फिल्म कुर्बानी के इस गाने में निक और पीसी के साथ उनके भाई भी नजर आ रहे हैं। पूरी मस्ती के साथ सभी इस गाने पर थिरकते दिख रहे हैं।

    धुरंधर के गाने पर भी नाचे निक जोनस

    वैसे इससे पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के गाने शरारत पर भी निक जोनस थिरक चुके हैं। निक ने सोशल मीडिया पर इसका भी वीडियो अपलोड किया था। जिसके बाद प्रियंका भी प्यार जताए बिना नहीं रह पाई थीं। यहां तक कि रणवीर ने भी जीजू कहकर पोस्ट पर कमेंट किया था।

     

     
     
     
    अक्सर निक हिंदी गानों पर डांस करते दिख ही जाते हैं। शायद ये प्रियंका चोपड़ा का ही असर है, जो निक को बॉलीवुड गानों के लिए दीवाना बनाए दे रहा है।

    आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही वाराणसी में नजर आने वाली हैं। बीते दिनों ही फिल्म का लॉन्च इवेंट हुआ था, जिसमें प्रियंका शामिल होने के लिए भारत आईं थीं। इसके अलावा भी प्रियंका जल्द ही कई और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में दिख सकती हैं।