45 साल पुराने गाने पर प्रियंका चोपड़ा संग थिरके निक जोनस, विदेशी जीजू पर चढ़ा देसी गानों का बुखार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आजकल भारत का दौरा बार-बार कर रही हैं। एक तरफ प्रियंका जहां वाराणसी जैसी फिल्म में काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ विदेश में जाकर पति निक जोनस के कॉन्सर्ट्स में को भी खूब अटेंड कर रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों पति-पत्नी मजेदार वीडियोज शेयर करते रहते हैं और आजकल प्रियंका पति निक जोनक के साथ काफी चिल मूड में नजर आ रही हैं।

जीनत अमान के गाने पर थिरके निक-प्रियंका जोनस ब्रदर्स आजकल अपने कॉन्सर्ट्स और शोज में बिजी चल रहे हैं। इसी बीच हाल ही में निक जोनस (Nick Jonas) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में निक जोनस डांस करते दिख रहे हैं। दरअसल निक अक्सर शो में जाने से पहले अपनी एनर्जी को हाई करते हैं।

हाल ही में निक जोनस ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें वो जीनत अमान के गाने 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए' (Aap Jaisa Koi Meri Zindagi Mein Aaye) पर थिरकते दिख रहे हैं। गाने में निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी नजर आ रही हैं। फिल्म कुर्बानी के इस गाने में निक और पीसी के साथ उनके भाई भी नजर आ रहे हैं। पूरी मस्ती के साथ सभी इस गाने पर थिरकते दिख रहे हैं। धुरंधर के गाने पर भी नाचे निक जोनस वैसे इससे पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के गाने शरारत पर भी निक जोनस थिरक चुके हैं। निक ने सोशल मीडिया पर इसका भी वीडियो अपलोड किया था। जिसके बाद प्रियंका भी प्यार जताए बिना नहीं रह पाई थीं। यहां तक कि रणवीर ने भी जीजू कहकर पोस्ट पर कमेंट किया था।