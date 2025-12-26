Avatar 3 Box Office: भारत में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म बनी 'अवतार 3', F1 को छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स कैमरून की अवतार: फायर एंड ऐश भारत में 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड ग्रॉसर बन गई है। इसने सिर्फ सात दिनों में यह कमाल कर दिखाया है। अवतार 3 वर्ल्डवाइड भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है।

अवतार 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अवतार 3 ने भारत में 7वें दिन 13.50 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ फिल्म ने भारत में 109.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक हफ्ते में ही पार कर गई है। वो भी धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म के सामने होने के बावजूद। एफ 1 के कलेक्शन की बात करें तो इसका लाइफटाइम कलेक्शन भारत में 105.07 करोड़ रुपये रहा था।