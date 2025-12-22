Avatar 3 Worldwide Collection: तूफानी रफ्तार से दुनियाभर में नोट छाप रही 'अवतार 3', वीकेंड कलेक्शन देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स कैमरून की एपिक फैंटेसी अवतार: फायर एंड ऐश (Avatar: Fire And Aish) ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की और दूसरे दिन भी शानदार कमाई जारी रखी। लेकिन तीसरे दिन इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। आइए जानते हैं 'अवतार 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवतार 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अवतार 3 ने भारत में 19 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। दूसरे दिन इसने 22.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन 25.75 करोड़ रुपये। इसी के साथ तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 67.25 करोड़ रुपये हो गया। यह पहले वीकेंड का कलेक्शन भी है।