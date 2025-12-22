Avatar 3 Worldwide Collection: तूफानी रफ्तार से दुनियाभर में नोट छाप रही 'अवतार 3', वीकेंड कलेक्शन देखकर फटी रह जाएंगी आंखें
Avatar 3 Worldwide Collection: दुनिया की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक अवतार की तीसरी फिल्म 'अवतार 3' दुनियाभर में जमकर कमाई कर रही है। फिल्म 19 दिसंब
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स कैमरून की एपिक फैंटेसी अवतार: फायर एंड ऐश (Avatar: Fire And Aish) ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की और दूसरे दिन भी शानदार कमाई जारी रखी। लेकिन तीसरे दिन इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। आइए जानते हैं 'अवतार 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
अवतार 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अवतार 3 ने भारत में 19 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। दूसरे दिन इसने 22.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन 25.75 करोड़ रुपये। इसी के साथ तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 67.25 करोड़ रुपये हो गया। यह पहले वीकेंड का कलेक्शन भी है।
दरअसल भारत में अवतार 3 को आदित्य धर की धुरंधर से कड़ी टक्कर मिल रही है इसीलिए इसका प्रदर्शन अवतार 2 से कम हुआ है। क्योंकि अवतार 2 ने भारत में 40 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। लेकिन दुनियाभर में अवतार 3 ने तबाही मचा रखी है। इसने दूसरे दिन ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।
अवतार 3 वर्ल्डवाइड कलेक्शन
अवतार 3 के वीकेंड पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने तीसरे दिन तूफानी कमाई जारी रखते हुए 3100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यानि तीसरे ही दिन और पहले वीकेंड पर ही फिल्म ने अपने बजट 2200 करोड़ को वसूल कर लिया है और अभी तो शुरुआत है, अभी फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। अब देखना बाकी है कि अवतार 3 कितना प्रॉफिट कमाती है।
अवतार 3 दुनियाभर के सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को रिलीज हुई। इस फ्रेंचाईजी की पहले आई दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं और अब तीसरी फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
