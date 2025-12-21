Avatar 3: Fire and Ash Box Office: इंडिया में अवतार 3 ने किया धुरंधर जैसा धमाका, तीसरे दिन मालामाल हुए मेकर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Avatar 3 Box Office Collection Day 3: हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड मूवी अवतार 3- फायर एंड ऐश को हाल ही में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। भारत में भी अवतार 3 को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इस एडवेंचर फैटेंसी थ्रिलर को देखने के लिए दर्शक भारी तादाद में थिएटर्स में पहुंच रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर अवतार 3- फायर एंड ऐश का कमाल शुक्रवार को अवतार 3- फायर एंड ऐश का थिएटर्स में रिलीज किया गया है। भारत में हमेशा से हॉलीवुड की चुनिंदा फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है और जेम्स कैमरून की अवतार उनमें से एक है। पहली दो सफल किस्तों के बाद अब जेम्स अवतार का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसको लेकर फिलहाल सुर्खियां काफी तेज हैं। कलेक्शन के मामले में अवतार 3- फायर एंड ऐश ने धुरंधर की सुनामी के बीच बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

इस तरह से इंडिया में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश ने शानदार बिजनेस करके दिखाया है। इसके साथ ही अब इस हॉलीवुड फिल्म की भारत में कुल कमाई 65 करोड़ के पार पहुंच गई है, जोकि शुरुआती दिनों के आधार पर कलेक्शन का एक अच्छा आंकड़ा है। माना जा रहा है कि वीक डे में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश इसी तरह से अपनी कमाई के सिलसिले को बरकार रखेगी।