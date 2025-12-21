Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Avatar 3: Fire and Ash Box Office: इंडिया में अवतार 3 ने किया धुरंधर जैसा धमाका, तीसरे दिन मालामाल हुए मेकर्स

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    Avatar 3 Collection Day 3:  ...और पढ़ें

    Hero Image

    अवतार 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Avatar 3 Box Office Collection Day 3: हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड मूवी अवतार 3- फायर एंड ऐश को हाल ही में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। भारत में भी अवतार 3 को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इस एडवेंचर फैटेंसी थ्रिलर को देखने के लिए दर्शक भारी तादाद में थिएटर्स में पहुंच रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही कारण है कि भारत में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के रिलीज के तीसरे दिन इस हॉलीवुड फिल्म का कारोबार कितना रहा है। 

    बॉक्स ऑफिस पर अवतार 3- फायर एंड ऐश का कमाल

    शुक्रवार को अवतार 3- फायर एंड ऐश का थिएटर्स में रिलीज किया गया है। भारत में हमेशा से हॉलीवुड की चुनिंदा फिल्म फ्रेंचाइजी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है और जेम्स कैमरून की अवतार उनमें से एक है। पहली दो सफल किस्तों के बाद अब जेम्स अवतार का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसको लेकर फिलहाल सुर्खियां काफी तेज हैं। कलेक्शन के मामले में अवतार 3- फायर एंड ऐश ने धुरंधर की सुनामी के बीच बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। 

    avatar3

    यह भी पढ़ें- James Cameron की Avatar 3 में गोविंदा ने किया डेब्यू? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अवतार 3- फायर एंड ऐश ने रविवार की छुट्टी की भरपूर फायदा उठाया है और रिलीज के तीसरे दिन बेहतरीन तरीके से 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। पिछले दो दिनों की तुलना में तीसरे दिन अवतार 3- फायर एंड ऐश का कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है। 

    avatar3movie

    इस तरह से इंडिया में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश ने शानदार बिजनेस करके दिखाया है। इसके साथ ही अब इस हॉलीवुड फिल्म की भारत में कुल कमाई 65 करोड़ के पार पहुंच गई है, जोकि शुरुआती दिनों के आधार पर कलेक्शन का एक अच्छा आंकड़ा है। माना जा रहा है कि वीक डे में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश इसी तरह से अपनी कमाई के सिलसिले को बरकार रखेगी। 

    धुरंधर के सामने नहीं हारी अवतार 3

    मौजूदा समय में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का दबदबा कायम है। इसके बावजूद अवतार 3- फायर एंड ऐश ने हार नहीं मानी है और कमाल की बिजनेस करके दिखाया है। 

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 Worldwide Collection: 'अवतार 3' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, दूसरे ही दिन वसूल लिया आधा बजट