Avatar Fire And Ash Collection Day 1: 'धुरंधर' के लिए काल बनी अवतार 3, दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर मचाया हाहाकार

मूवी को भारत में इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। दुनियाभर में आते ही इस साई-फाई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा किया है, जो आने वाले समय में 'धुरंधर' के लिए कमाई के मामले में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अवतार: फायर एंड एश ने वर्ल्डवाइड और इंडिया में टोटल कितने करोड़ की ओपनिंग ली है, नीचे देखें फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स:

अवतार: फायर एंड एश ने पहले ही दिन उड़ाया गर्दा सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 'अवतार: फायर एंड एश' की तीसरी फ्रेंचाइजी को भी दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छी ओपनिंग मिली है। इस फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ की ओपनिंग की है।

यह भी पढ़ें- Avatar Fire And Ash Review: अवतार 3 में फायर की कमी, घर-घर की कहानी लगी जेम्स कैमरून की फिल्म रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओवरसीज मार्केट यानी कि सिर्फ विदेशी बॉक्स ऑफिस पर में इस मूवी ने एक दिन में 400 करोड़ का बिजनेस किया है। 'धुरंधर' के लिए ये फिल्म इंडिया में प्रॉब्लम बने या ना बने, लेकिन वर्ल्डवाइड जरूर बन सकती है। इसका कारण ये है कि अमेरिका में 'धुरंधर', अवतार 3 के आने से पहले अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन जेम्स कैमरून की मूवी की वजह से वहां पर फिल्म के शोज और स्क्रीनिंग कम हो सकते हैं, जिससे रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि 'छावा' का दुनियाभर में कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना भी 'धुरंधर' का अधूरा रह जाए।

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई? वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से शुरुआत करने वाली अवतार: फायर एंड एश को शुक्रवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक शुरुआत मिली है। 6 भाषाओं को मिलाकर इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन कुल 19 करोड़ का हुआ है, जबकि ग्रॉस फिल्म 23.25 करोड़ तक पहुंची है।