'वाराणसी' के डायरेक्टर ने किया Avatar: Fire And Ash का रिव्यू, 1.45 बिलियन लोगों में अकेले देखी हॉलीवुड फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाऊं साई-फाई फिल्म अवतार का तीसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। वर्ल्डवाइड के साथ-साथ 19 दिसंबर को ये फिल्म इंडिया में भी रिलीज की जाएगी, जिसकी टक्कर बॉलीवुड फिल्म 'सितारों के सितारे' और 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' से सिनेमाघरों में होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' के डायरेक्टर एस एस राजामौली ने अवतार: फायर एंड एश देख ली है। डायरेक्टर ने 'अवतार 3' को सिर्फ ऑडियंस प्वाइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, बल्कि इस फिल्म का पूरा रिव्यू किया है।

अवतार: फायर एंड एश देखकर राजामौली ने दिया ये रिव्यू डायरेक्टर एस एस राजामौली हाल ही में वर्चुअली जेम्स कैमरून से जुड़े, जहां उन्होंने फिल्म का पूरा रिव्यू डायरेक्टर को दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। राजामौली ने कहा, "मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों में से मैं वह पहला इंसान हूं, जिसने अवतार: फायर एंड एश देखी है। मुझे बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है"।

थिएटर से बाहर आने के बाद भी दिमाग से नहीं निकली फिल्म हालांकि, पूरी फिल्म का रिव्यू करते हुए राजामौली ने जेक सुली के किरदार को अपना फेवरेट बताया और कहा, "मेरे लिए ये अनुभव ऐसा था कि मैं थिएटर से तो बाहर आ गया था, लेकिन मूवी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा जोड़कर रखा, वह था जेक की नैतिक दुविधा। फर्स्ट अवतार में जो उसकी वैल्यू थी, वह बहुत मजबूत थी, मुझे लगा इससे ज्यादा क्या ही होगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।"

राजामौली ने थर्ड पार्ट में पूर्व मानव सैन्य कमांडर माइल्स क्वारिच और जेक के बीच के टकरावों के वरांग और नेत्री का टकराव का भी हिंट दिया। उन्होंने कहा, "फिल्म में दो खूबसूरत टकराव दिखाए गए हैं, जिनमें पहला माइल्स और जेक के बीच है और दूसरा नेत्री और वरांग के बीच है। पहली फिल्म में मुझे माइल्स पसंद नहीं था, लेकिन फायर एंड एश में मैं उससे नफरत करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। माइल्स और जेक के बीच की बातों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, जिनमें बहुत दर्द था।"