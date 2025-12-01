Avatar 3: 'धुरंधर' का काम बिगाड़ने आ रही 'अवतार 3', एडवांस बुकिंग पर आया जरुरी अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। अवतार फ्रेंचाइजी की नई फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' की रिलीज के लिए देश भर के IMAX थिएटर्स में तैयारियां जोरों पर हैं। यह फिल्म 19 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर जानकारी सामने आ गई है। आइए जानते हैं कब शुरू होगी अवतार 3 की एडवांस बुकिंग।

इस दिन शुरू होगी 'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग प्रोडक्शन कंपनी 20th सेंचुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी शेयर करते हुए बताया , 'इंतजार आखिरकार खत्म हुआ! IMAX पर अवतार: फायर एंड ऐश के लिए एडवांस बुकिंग 5 दिसंबर से शुरू हो रही है। बेहतर IMAX एक्सपीरियंस के लिए जल्दी आएं और अपने लिए बेस्ट सीट पाएं। अवतार 3, 19 दिसंबर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।'

यह भी पढ़ें- December OTT & Theater Releases: एंटरटेनमेंट की आएगी सुनामी, पूरे दिसंबर रिलीज होंगी 15 सीरीज और फिल्में थिएटर के बाहर मिलेगा दर्शकों को सरप्राइज दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रिलीज से पहले देश भर के सभी IMAX थिएटर में अवतार थीम वाले बॉक्स ऑफिस काउंटर बनाए जा रहे हैं। इन काउंटर पर दर्शक अपने टिकट के साथ फोटो क्लिक कर सकेंगे। वे मूवी मर्चेंडाइज देख सकते हैं और रिलीज से पहले 'अवतार' फैनडम का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार' एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है, जो 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और खूब कमाई की।