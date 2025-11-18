Avatar: Fire And Ash: एवेंजर्स और हॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार 'अवतार 3', नए पोस्टर्स देख थमी फैंस की सांसे
Avatar: Fire And Ash New Poster: जेम्स कैमरून की "अवतार: फायर एंड ऐश" की आधिकारिक रिलीज की तारीख तय हो गई है। इस मोस्ट अवेटेड फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब मेकर्स ने फिल्म से नए पोस्टर्स रिलीज करके फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी कर दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में अपनी दमदार कहानी और अनोखे वीएफएक्स से तारीफें बटोरने वाली अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है और अब मेकर्स ने इसके नए पोस्टर्स रिलीज करते हुए इस एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है।
पोस्टर्स देख थमीं फैंस की सांसें
“अवतार: फायर एंड ऐश” की नई मार्केटिंग तस्वीरें काफी चर्चा बटोर रही हैं। एक पोस्टर में जो सलदाना की नेयतिरी को हवा में एक जबरदस्त लड़ाई में दिखाया गया है। दूसरे पोस्टर में ब्रिटेन डाल्टन के लो'आक को युद्ध में अपने परिवार का साथ देते हुए दिखाया गया है।
पोस्टर्स में ऐश कबीले के नेता, वारंग नाम के एक नए खलनायक का भी परिचय दिया गया है। यह किरदार सुली परिवार की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। इस सीन से पता चलता है कि फिल्म की कहानी में महायुद्ध होंगे। जेक और नेयतिरी के लिए दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे और खतरनाक हैं।
यह भी पढ़ें- इंतजार खत्म! The Devil Wears Prada 2 का दमदार टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक में छाए ऐनी हैथवे-मेरिल स्ट्रीप
'अवतार 3' की कहानी
"द वे ऑफ वॉटर" की घटनाओं के बाद सुली परिवार दुःख और गुस्से से जूझेगा। अब उन्हें अपने घर की रक्षा के लिए इस नए दुश्मन का सामना करना होगा। निर्देशक जेम्स कैमरून ने नावी के एक की झलक दिखाई है। फिल्म के बारे में जेम्स कैमरून ने कहा कि यह फिल्म अवतार फैंस के लिए एक नया नजरिया पेश करेगी और एक अलग एक्सपीरियंस उन्हें इस फिल्म से मिलेगा।
अवतार 2 की री-रिलीज के साथ ही फैंस को एक बड़ा तोहफा भी दिया गया था। इस फिल्म में अवतार 3 की कुछ क्लिप्स दिखाई गई थीं जो इन दोनों की कहानियों को जोड़ती है। जेम्स ने रिक जाफा और अमांडा सिल्वर के साथ मिलकर इसकी स्टोरीलाइन लिखी है।
यह फिल्म इस साल 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के कलाकारों में सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, स्टीफन लैंग, सिगोरनी वीवर, और केट विंसलेट शामिल हैं। इस फिल्म में ऊना चैपलिन, नेता वरंग के रूप में नया किरदार निभाएंगी। उनके साथ ही डेविड थेवलिस और मिशेल येओह भी नए कलाकारों में शामिल हो रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।