Tom Cruise Oscar: टॉम क्रूज को पहली बार मिला ऑस्कर, 54 साल का इंतजार हुआ खत्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 के दशक से लेकर अब तक हॉलीवुड सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले मेगा सुपरस्टार टॉम क्रूज को 63 साल की उम्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका एलान देर रात हो गया है और 54 साल के फिल्मी करियर में ऐसा पहली बार होगा जब टॉम को अकादमी मानद पुरस्कार का खिताब हासिल होगा।

बतौर अभिनेता टॉम क्रूज के लिए ये काफी बड़ी जीत है। इससे पहले मिशन इंपॉसिबल स्टार को तीन बार ऑस्कर अवॉर्ड में नॉमिनेशनल मिल चुका है, लेकिन अब ऑनरेरी ऑस्कर अवॉर्ड के जरिए उनका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है।

टॉम क्रूज को मिलेगा ऑनरेरी ऑस्कर अवॉर्ड 1981 में आई फिल्म एंडलेस लव के जरिए बतौर एक्टर टॉम क्रूज ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था, लेकिन उनको अधिक लोकप्रियता 1983 में रिलीज हुई फिल्म रिस्की बिजनेस मिली और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट मूवीज देकर अंग्रेजी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। मिशन इंपॉसिबल, टॉप गन और जैक रीचर जैसी सफल मूवीज फ्रेंचाइजी के टॉम ने सफलता के खास मुकाम छूआ।

अपनी जान पर खेलकर खतरनाक स्टंट करने को लेकर टॉम को काफी जाना जाता है। अब अकादमी मानद पुरस्कार विजेता के तौर पर भी टॉम क्रूज का नाम लिया जाएगा। अब टॉम के पास इंटरनेशनल लेवल के अवॉर्डस की लिस्ट में एक और खास उपलब्धि हासिल हो गई है। इससे पहले वह तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तीन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और एक बाफ्टा अवॉर्ड जीत चुके हैं।