    Avatar 3 First Review: सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रही है अवतार 3, जनता ने किया रिव्यू

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    Avatar: Fire And Ash: अंग्रेजी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की सफल फिल्म फ्रेंचाइजी अवतार की तीसरी किस्त अवतार- फायर एंड एश जल्द ही सिनेमाघ ...और पढ़ें

    अवतार- फायर एंड एश का आया फर्स्ट रिव्यू (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Avatar: Fire And Ash First Review: हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अवतार- फायर एंड एश का नाम शामिल होता है। अंग्रेजी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की इस सफल फ्रेंचाइजी अवतार की इस तीसरी किस्त को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। 

    इस बीच फिल्म को लेकर फर्स्ट रिव्यू भी सामने आया है, जिसमें अवतार- फायर एंड एश की जमकर तारीफ की गई है। आइए जानते हैं कि लोगों को अवतार- फायर एंड एश कैसी लग रही है। 

    लोगों को कैसी लगी अवतार- फायर एंड एश

    रिलीज से पहले जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनने वाली बहुचर्चित फिल्म अवतार- फायर एंड एश लॉस एंजिल्स के वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जिसमें अंग्रेजी सिनेमा के तमाम क्रिटिक्स और ऑडियंस शामिल हुई। अब इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अवतार 3 के रिव्यू शेयर किए हैं।

     

    जिनमें से एक शख्स ने इस फिल्म को मास्टरपीस बताया है। दूसरे यूजर्स ने अवतार- फायर एंड एश लॉस फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन मूवी घोषित कर दिया है। उनका मानना है कि सिनेमाघरों में ऐसा अनुभव पहले नहीं देखा।

    इसके अलावा अन्य यूजर के अनुसार अवतार- फायर एंड एश लॉस आउटस्टैंडिंग फिल्म है, जो आपको एक पल के लिए पलक छपकने नहीं देगी।

    इस तरह से तमाम एक्स यूजर्स ने अवतार- फायर एंड एश लॉस को लेकर पॉजिटिव रिव्यू साझा किए हैं। मालूम हो कि 190 मिनट की अवधि वाली अवतार- फायर एंड एश लॉस में पेैंडोरा की दुनिया का अलग रोमांच देखने को मिलेगा। बता दें कि 19 दिसंबर 2025 को इस मूवी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

    प्रीमियर में शामिल हुए ये सितारे

    बीते मंगलवार को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में डॉल्बी थिएटर में अवतार की तीसरी किस्त फायर एंड ऐश का वर्ल्ड प्रीमियर रखा गया। इस दौरान रेड कार्पेट पर अवतार 3 के डायरेक्टर जेम्स कैमरून के साथ फ्रेंचाइजी के कलाकार भी एक छत के नीचे नजर आए, जिनमें सैम वर्थिंगटन, सिगॉर्नी वीवर, ऊना चैपलिन, जोएल डेविड मूर, स्टीफन लैंग, ट्रिनिटी जो-ली ब्लिस, जैक चैंपियन, ब्रिटेन डाल्टन,  क्लिफ कर्टिस, बेली बास, माइली साइरस, एडी फाल्को और जो सलदाना मौजूद रहे।

