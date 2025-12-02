Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेम्स कैमरून को सता रहा Avatar 3 के फ्लॉप होने का डर? भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म का क्रेज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    Avatar 3: हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज में से एक अवतार की तीसरी फिल्म Avatar: Fire And Ash 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। हालांकि इस बार भारत में इसकी इतनी चर्चा नहीं हो रही है और डायरेक्टर ने इसके लिए प्लान बी क्यों बनाया है? क्या है इसके पीछे कारण, आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अवतार 3 के फ्लॉप होने की स्थिति में डायरेक्टर ने बनाया प्लान बी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर आ गया है, और साल की सबसे बड़ी रिलीज अवतार 3, इस महीने की 19 तारीख को स्क्रीन पर आने वाली है। जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी अवतार: फायर एंड ऐश (Avatar: Fire And Ash) इस सफल सिनेमैटिक फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट है। हालांकि, भारत में इस फिल्म के लिए पहले की फिल्मों के मुकाबले उतनी हाइप नहीं है। आइए जानते हैं क्यों?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म के लिए क्रेज

    2009 में आई अवतार को लेकर काफी बज बन गया था क्योंकि जेम्स कैमरून ने दर्शकों को एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया था। यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। जब अवतार ब्लॉकबस्टर हो गई थी तो अवतार 2 (Avatar: The Way Of Water) आने से पहले ही काफी चर्चा में थी कि इस बार फिल्म में क्या नया होगा। हालांकि जेम्स कैमरून ने इन उम्मीदों को पूरा किया और अवतार 2 जबरदस्त तरीके से हिट रही थी।

    avatar

    यह भी पढ़ें- Avatar: Fire And Ash: एवेंजर्स और हॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार 'अवतार 3', नए पोस्टर्स देख थमी फैंस की सांसे

    क्या अवतार में 3 में नहीं है कुछ नया

    दूसरी बात अवतार 3 (Avatar: Fire And Ash) के टीजर और ट्रेलर भी कुछ खास नहीं थे। कई लोगों को लगा कि यह फिल्म अवतार 2 का ही एक्सटेंशन लग रही है जिसमें कोई नया एलिमेंट नहीं है। हालांकि असल बता तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी लेकिन अगर जेम्स कैमरून कहानी में कुछ नया नहीं लाए होंगे तो अवतार 3 के भारत में अच्छा प्रदर्शन करने का थोड़ा कम चांस है।

    avatar re release

    डायरेक्टर को क्यों है अवतार के फेल होने का डर? 

    एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान जेम्स कैमरून ने अवतार 3 के बजट के बारे में कहा, 'यह एक मीट्रिक टन पैसा है, जिसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए दो मीट्रिक टन पैसा कमाना होगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यह फिल्म पैसा कमाएगी। सवाल यह है कि क्या यह इतना पैसा कमाती है कि इसे दोबारा बनाने को सही ठहराया जा सके। यानि डायरेक्टर ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अवतार 3 अच्छा कलेक्शन करती है वे तभी इसके अगले पार्ट बनाएंगे या फिर नहीं।

    उन्होंने आगे कहा, 'मैं 20 साल से अवतार की दुनिया में हूं। असल में, 30 साल से क्योंकि मैंने इसे ‘95 में लिखा था, लेकिन मैं उन पहले 10 सालों में इस पर लगातार काम नहीं कर रहा था। अगर यह यहीं खत्म होती है, तो बढ़िया'।

    avatar (1)

    एडवांस बुकिंग जल्द होगी शुरू

    अवतार 3 की एडवांस बुकिंग के लिए भी घोषणा कर दी गई है। फिल्म के लिए 5 दिसंबर से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। यह 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जिसमें अवतार 2 की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन एक अलग ट्विस्ट के साथ क्योंकि इसमें नए विलेन की भी एंट्री होने जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Avatar 3: 'धुरंधर' का काम बिगाड़ने आ रही 'अवतार 3', एडवांस बुकिंग पर आया जरुरी अपडेट