जेम्स कैमरून को सता रहा Avatar 3 के फ्लॉप होने का डर? भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म का क्रेज
Avatar 3: हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज में से एक अवतार की तीसरी फिल्म Avatar: Fire And Ash 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। हालांकि इस बार भारत में इसकी इतनी चर्चा नहीं हो रही है और डायरेक्टर ने इसके लिए प्लान बी क्यों बनाया है? क्या है इसके पीछे कारण, आइए जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर आ गया है, और साल की सबसे बड़ी रिलीज अवतार 3, इस महीने की 19 तारीख को स्क्रीन पर आने वाली है। जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी अवतार: फायर एंड ऐश (Avatar: Fire And Ash) इस सफल सिनेमैटिक फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट है। हालांकि, भारत में इस फिल्म के लिए पहले की फिल्मों के मुकाबले उतनी हाइप नहीं है। आइए जानते हैं क्यों?
भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म के लिए क्रेज
2009 में आई अवतार को लेकर काफी बज बन गया था क्योंकि जेम्स कैमरून ने दर्शकों को एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया था। यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। जब अवतार ब्लॉकबस्टर हो गई थी तो अवतार 2 (Avatar: The Way Of Water) आने से पहले ही काफी चर्चा में थी कि इस बार फिल्म में क्या नया होगा। हालांकि जेम्स कैमरून ने इन उम्मीदों को पूरा किया और अवतार 2 जबरदस्त तरीके से हिट रही थी।
क्या अवतार में 3 में नहीं है कुछ नया
दूसरी बात अवतार 3 (Avatar: Fire And Ash) के टीजर और ट्रेलर भी कुछ खास नहीं थे। कई लोगों को लगा कि यह फिल्म अवतार 2 का ही एक्सटेंशन लग रही है जिसमें कोई नया एलिमेंट नहीं है। हालांकि असल बता तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी लेकिन अगर जेम्स कैमरून कहानी में कुछ नया नहीं लाए होंगे तो अवतार 3 के भारत में अच्छा प्रदर्शन करने का थोड़ा कम चांस है।
डायरेक्टर को क्यों है अवतार के फेल होने का डर?
एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान जेम्स कैमरून ने अवतार 3 के बजट के बारे में कहा, 'यह एक मीट्रिक टन पैसा है, जिसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए दो मीट्रिक टन पैसा कमाना होगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यह फिल्म पैसा कमाएगी। सवाल यह है कि क्या यह इतना पैसा कमाती है कि इसे दोबारा बनाने को सही ठहराया जा सके। यानि डायरेक्टर ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अवतार 3 अच्छा कलेक्शन करती है वे तभी इसके अगले पार्ट बनाएंगे या फिर नहीं।
उन्होंने आगे कहा, 'मैं 20 साल से अवतार की दुनिया में हूं। असल में, 30 साल से क्योंकि मैंने इसे ‘95 में लिखा था, लेकिन मैं उन पहले 10 सालों में इस पर लगातार काम नहीं कर रहा था। अगर यह यहीं खत्म होती है, तो बढ़िया'।
एडवांस बुकिंग जल्द होगी शुरू
अवतार 3 की एडवांस बुकिंग के लिए भी घोषणा कर दी गई है। फिल्म के लिए 5 दिसंबर से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। यह 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जिसमें अवतार 2 की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन एक अलग ट्विस्ट के साथ क्योंकि इसमें नए विलेन की भी एंट्री होने जा रही है।
