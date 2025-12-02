जेम्स कैमरून को सता रहा Avatar 3 के फ्लॉप होने का डर? भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म का क्रेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर आ गया है, और साल की सबसे बड़ी रिलीज अवतार 3, इस महीने की 19 तारीख को स्क्रीन पर आने वाली है। जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी अवतार: फायर एंड ऐश (Avatar: Fire And Ash) इस सफल सिनेमैटिक फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट है। हालांकि, भारत में इस फिल्म के लिए पहले की फिल्मों के मुकाबले उतनी हाइप नहीं है। आइए जानते हैं क्यों?

भारत में क्यों नहीं बन पा रहा फिल्म के लिए क्रेज 2009 में आई अवतार को लेकर काफी बज बन गया था क्योंकि जेम्स कैमरून ने दर्शकों को एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया था। यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। जब अवतार ब्लॉकबस्टर हो गई थी तो अवतार 2 (Avatar: The Way Of Water) आने से पहले ही काफी चर्चा में थी कि इस बार फिल्म में क्या नया होगा। हालांकि जेम्स कैमरून ने इन उम्मीदों को पूरा किया और अवतार 2 जबरदस्त तरीके से हिट रही थी।

डायरेक्टर को क्यों है अवतार के फेल होने का डर? एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान जेम्स कैमरून ने अवतार 3 के बजट के बारे में कहा, 'यह एक मीट्रिक टन पैसा है, जिसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए दो मीट्रिक टन पैसा कमाना होगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यह फिल्म पैसा कमाएगी। सवाल यह है कि क्या यह इतना पैसा कमाती है कि इसे दोबारा बनाने को सही ठहराया जा सके। यानि डायरेक्टर ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर अवतार 3 अच्छा कलेक्शन करती है वे तभी इसके अगले पार्ट बनाएंगे या फिर नहीं।

उन्होंने आगे कहा, 'मैं 20 साल से अवतार की दुनिया में हूं। असल में, 30 साल से क्योंकि मैंने इसे ‘95 में लिखा था, लेकिन मैं उन पहले 10 सालों में इस पर लगातार काम नहीं कर रहा था। अगर यह यहीं खत्म होती है, तो बढ़िया'।