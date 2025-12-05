Avatar 3 के साथ रिलीज होगा Varanasi का ट्रेलर? हॉलीवुड के छक्के छुडाएगी राजामौली की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवतार: फायर एंड ऐश को लेकर एक्साइटमेंट आसमान छू रही है और हर नए अपडेट के साथ, फैंस पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन इस बार यह सिर्फ जेम्स कैमरून की इस फ्रैंचाइज की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली तीसरी फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि रिलीज से जुड़े ट्रेलर्स की बड़ी लाइनअप के बारे में है। उनमें से एक SS राजामौली की वाराणसी भी हो सकती है।

क्या अवतार 3 के साथ रिलीज होगा वाराणसी का टीजर इंडस्ट्री की अफवाहों से पता चलता है कि क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी, मार्वल की एवेंजर्स: डूम्सडे और स्टीवन स्पीलबर्ग की रहस्यमयी नई UFO फिल्म, सभी को अवतार 3 की स्क्रीनिंग के दौरान शुरुआती प्रीव्यू मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत से आ रही है, जिसका क्रेडिट SS राजामौली और महेश बाबू की मेगा-एक्शन एडवेंचर वाराणसी के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर को जाता है। फिल्म का ट्रेलर अवतार: फायर और ऐश के साथ दिखाया जा सकता है। अगर ट्रेलर नहीं तो यह वाराणसी फिल्म झलक भी हो सकती है।

यह भी पढ़ें- Varanasi पर राजामौली ने लगाया 1000 करोड़ का दांव, क्या है इस Pan World फिल्म की कहानी? अवतार 3 से पहले रिलीज होगा कैमरून की पेंडोरा में जाने से ठीक पहले महेश बाबू की रुद्रा देखने का आइडिया ही फैंस के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों के मुताबिक वाराणसी का ट्रेलर 2027 की शुरुआत में अवतार 3 के साथ आ सकता है। हालांकि अब तक न तो अवतार 3 के मेकर्स और न ही वाराणसी की टीम ने इस पार्टनरशिप की ऑफिशियल घोषणा की है लेकिन यह आइडिया फैंस को एक्साइट करने के लिए काफी है।