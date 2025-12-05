Language
    Avatar 3 के साथ रिलीज होगा Varanasi का ट्रेलर? हॉलीवुड के छक्के छुडाएगी राजामौली की फिल्म

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    Varanasi Glimpse With Avatar 3 : राजामौली की वाराणसी के टीजर ने पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और अब एक और खबर आ रही हैं जो इस एक्साइटमेंट को ...और पढ़ें

    Hero Image

    अवतार 3 के साथ आएगा वाराणसी का ट्रेलर?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवतार: फायर एंड ऐश को लेकर एक्साइटमेंट आसमान छू रही है और हर नए अपडेट के साथ, फैंस पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन इस बार यह सिर्फ जेम्स कैमरून की इस फ्रैंचाइज की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली तीसरी फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि रिलीज से जुड़े ट्रेलर्स की बड़ी लाइनअप के बारे में है। उनमें से एक SS राजामौली की वाराणसी भी हो सकती है।

    क्या अवतार 3 के साथ रिलीज होगा वाराणसी का टीजर

    इंडस्ट्री की अफवाहों से पता चलता है कि क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी, मार्वल की एवेंजर्स: डूम्सडे और स्टीवन स्पीलबर्ग की रहस्यमयी नई UFO फिल्म, सभी को अवतार 3 की स्क्रीनिंग के दौरान शुरुआती प्रीव्यू मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत से आ रही है, जिसका क्रेडिट SS राजामौली और महेश बाबू की मेगा-एक्शन एडवेंचर वाराणसी के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर को जाता है। फिल्म का ट्रेलर अवतार: फायर और ऐश के साथ दिखाया जा सकता है। अगर ट्रेलर नहीं तो यह वाराणसी फिल्म झलक भी हो सकती है।

    mahesh babu (1)

    अवतार 3 से पहले रिलीज होगा

    कैमरून की पेंडोरा में जाने से ठीक पहले महेश बाबू की रुद्रा देखने का आइडिया ही फैंस के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों के मुताबिक वाराणसी का ट्रेलर 2027 की शुरुआत में अवतार 3 के साथ आ सकता है। हालांकि अब तक न तो अवतार 3 के मेकर्स और न ही वाराणसी की टीम ने इस पार्टनरशिप की ऑफिशियल घोषणा की है लेकिन यह आइडिया फैंस को एक्साइट करने के लिए काफी है।

    mahesh babu (2)

    वाराणसी के टीजर ने बढ़ा दी एक्साइटमेंट

    इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए वाराणसी के टीजर ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है। रुद्रा के रूप में महेश बाबू का रफ एंड टफ, एडवेंचरस अवतार, प्रियंका चोपड़ा जोनास का एक्शन अवतार और पृथ्वीराज सुकुमारन की जबरदस्त मौजूदगी ने फैंस को अंदाजा लगाने के लिए बहुत कुछ दिया है।

    अगर ट्रेलर सच में अवतार 3 के साथ रिलीज होता है, तो यह न केवल राजामौली या महेश बाबू के लिए, बल्कि दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के लिए एक यादगार पल होगा।

