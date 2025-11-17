Varanasi पर राजामौली ने लगाया 1000 करोड़ का दांव, क्या है इस Pan World फिल्म की कहानी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली, आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से वर्ल्ड सिनेमा में भारत का नाम रोशन करने वाले राजामौली ने अब अपनी एक और पैन वर्ल्ड फिल्म का एलान कर दिया है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में राजामौली ने हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया। जिसमें महेशबाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद थे।

फिल्म पर लगा 1000 करोड़ का दांव इस इवेंट में फिल्म की मोस्ट अवेटेड पहली झलक दिखाई गई जो खूब चर्चा बटोर रही है। वहीं महेशबाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक भी सामने आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म राजामौली के करियर की सबसे महंगी फिल्म है क्योंकि फिल्ममेकर इसे 1000-1200 करोड़ रुपये के बजट के साथ बना रहे हैं। यानि एक मोटी रकम का दांव इस फिल्म पर लगाया जा रहा है।

क्या है इस पौराणिक फिल्म की कहानी ? राजामौली की वाराणसी की सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म कई कालखंडों में यात्रा करती है। चाहे वह अंटार्कटिका का हिमखंड हो, अफ्रीकी आकाश हो, या पौराणिक त्रेतायुग हो, रुद्र हर कालखंड में दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि राजामौली एक ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं जिसमें टाइम ट्रेवल और पुनर्जन्म दिखाया जाएगा।

त्रेतायुग में रुद्र और कुंभ पृथ्वीराज सुकुमारन का किरदार कुंभ, रुद्र (महेशबाबू) का पीछा करता है और सीन एक युद्ध जैसा दिखता है। रुद्र और कुंभ प्राचीन संघर्ष को दर्शाते प्रतीत होते हैं। इससे संकेत मिलता है कि फिल्म अतीत की पौराणिक कथाओं और वर्तमान घटनाओं के बीच समानताएं दर्शा रही है यानि कहानी में दो कहानी पेरेलल चल सकती है। इसी के साथ महेशबाबू डबल रोल में होंगे एक का रेफरेंस भगवान शिव और दूसरे किरदार का रेफरेंस भगवान राम होंगे।

टीजर का अंत शाम्भवी नामक एक क्षुद्रग्रह के 2027 में पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने के साथ होता है और यही वह साल है जब वाराणसी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी 512 ईस्वी में ऋषियों द्वारा किए गए एक यज्ञ से शुरू होती है। टीजर में आप देख सकते हैं कि लगभग हर फ्रेम में एक घुमावदार डिजाइन है जो कि नियती चक्र का संकेत हो सकता है।