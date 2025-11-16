'मैं भगवान को नहीं मानता...' Varanasi के इवेंट में राजामौली के बयान पर भड़के लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली में शिव, आरआरआर में राम और अब वाराणसी में भगवान शिव का रेफरेंस लेने वाले फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने अपकमिंग फिल्म के इवेंट में कुछ ऐसा कह डाला जिसने सुनकर लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। अब उनके इस बयान पर व्यापक बहस छिड़ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिताजी पर क्यों गुस्सा हुए राजामौली हिंदू पौराणिक कथाओं को अपनी फिल्मों में पिरोने के लिए मशहूर इस फिल्म निर्माता ने अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' के लॉन्च इवेंट के दौरान अपने विचार साझा किए। इस इवेंट में राजामौली ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, "यह मेरे लिए एक इमोशनल पल है, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। मेरे पिताजी आए और कहा कि भगवान हनुमान पीछे से सब संभाल लेंगे। क्या वह ऐसे ही सब संभालते हैं। यह सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है।"

It was not fair on the part of Rajamouli like saying he doesn’t believe in God. How come he titled the movie Varanasi and using mythological characters. Doesn’t he know the people get hurt . Not expected from a man of his stature .@ssrajamouli pic.twitter.com/n8pm4mOp9E — DrA JaganMohanReddy (@Jaganmo05121164) November 16, 2025 राजामौली ने क्यों कही ये बात? राजामौली ने ये शब्द इवेंट में हुई लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के संदर्भ में कहे। उन्होंने आगे कहा, "मेरी पत्नी भी भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हैं। वह ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे हनुमान उनके दोस्त हों और उनसे बातें करती हैं। मुझे उन पर भी गुस्सा आया।" उन्होंने आगे कहा, "जब मेरे पिता ने हनुमान जी के बारे में बात की और सफलता के लिए उनके आशीर्वाद पर निर्भर रहने का सुझाव दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया।"

एक अन्य ने लिखा, "मान लीजिए कि राजामौली ने नास्तिक होने के बारे में झूठ बोला, तो इसमें बड़ी बात क्या है?? वह किसी समुदाय को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं को अपने पात्रों के लिए प्रेरणा के रूप में ले रहे है।