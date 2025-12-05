OTT पर तबाही मचाएगी राजामौली की फिल्म...1 हजार करोड़ में Varanasi की डील, प्रियंका-महेश की मूवी रचेगी इतिहास!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पैन इंडिया फिल्मों को बनाने के लिए आजकल फिल्ममेकर्स खूब मेहनत कर रहे हैं। फिल्ममेकर एस एस राजामौली (SS Rajamouli) अपनी फिल्मों पर कितनी मेहनत करते हैं, ये बात सभी को पता है। राजामौली की फिल्में एक बड़े सिनेमा को दिखाती हैं और दर्शाती हैं। बाहुबली और RRR के बाद अब राजामौली वाराणसी (Varanasi Movie) नाम की फिल्म को लेकर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही हैं। भले ही फिल्म की रिलीज में करीब सालभर बाकी है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म करोड़ों की कमाई भी कर रही है।

OTT और डिजिटल के लिए वाराणसी की इतनी महंगी डील राजामौली के इस धमामकेदार प्रोजेक्ट का धमाकेदार ऐलान हो चुका है। नवंबर के महीने में ही राजामौली ने फिल्म का लॉन्च इवेंट रखा था, जहां फिल्म के टीजर के साथ साथ फिल्म की पूरी कास्ट को रिवील किया गया। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), महेश बाबू (Mahesh Babu) और पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) नजर आएंगे। अब फिल्म के ओटीटी डील (Varanasi OTT Deal) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

कहा जा रहा है कि वाराणसी के डिजिटल और ओटीटी राइट्स के लिए एक बड़ी डील हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, RRR की सफलता के बाद और ऑस्कर जीतने के बाद राजामौली अपनी इस फिल्म के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओवरसीज मार्केट में उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बाहुबली 2 ने तो करीब 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है। ऐसे में वाराणसी के बोली तक लगनी शुरू हो गई है। सोर्स के मुताबिक, एक लीडिंग स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, जो कि हॉलीवुड फिल्म के बराबर है। वहीं इस रकम का आंकड़ा करीब 1000 करोड़ तक बताया जा रहा है।

राजामौली वैसे भी नॉर्थ-ईस्ट के साथ साथ हर तरफ अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में उनकी फिल्म वाराणसी के लिए जो डील हो रही है, वो एक हजार करोड़ के करीब ही बताई जा रही है। हालांकि अभीतक इस पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है लेकिन हां फिल्म का बज़ इतना ज्यादा है कि ये रकम आसानी से दी भी जा सकती है।