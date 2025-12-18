Avatar Fire And Ash Review: अवतार 3 में फायर की कमी, घर-घर की कहानी लगी जेम्स कैमरून की फिल्म

प्रियंका सिंह, मुंबई। अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म अवतार - फायर एंड ऐश (Avatar Fire and Ash review) एक बार फिर पैंडोरा पर मंडरा रहे नए खतरों के साथ रिलीज हुई है। कहानी साल 2022 में रिलीज हुई अवतार – द वे ऑफ वॉटर के अंत से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये उसी फिल्म की सीक्वल है।

तीसरे पार्ट में दिखाई गई ये कहानी पैंडोरा में रह रहे जैक सली और नेयतिरी अपने बेटे की मौत के शोक से उबर नहीं पाए हैं। उनका दूसरा बेटा लोआक (ब्रिटेन डैल्टोन) को भी इसका सदमा लगा है। उनके बीच मानव प्रजाति का स्पाइडर (जैक चैंपियन) भी रहता है, जो बिना ऑक्सीजन मास्क के जीवित नहीं रह सकता। नेयतिरी का मानना है कि नावी (नीले रंग के अवतार) के बीच रहना उसके लिए खतरनाक है, ऐसे में स्पाइडर को उसकी दुनिया में भेज देना चाहिए। जैक के बच्चे तीनों बच्चे लोआक, किरी और टुक इसका का विरोध करते हैं, लेकिन फिर विंडट्रेडर्स की मदद से स्पाइडर को उसकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरा सली परिवार निकल पड़ता है।

'अवतार 3' की कहानी में नहीं है नयापन अवतार फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म तकनीकी तौर पर शानदार है। विजुअल इफेक्ट्स और रसेल कारपेंटर की सिनेमैटोग्राफी इतनी वास्तविक है, मानो आप भी उस दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी में अगर नयापन ढूंढेंगे, तो निराशा हाथ लगेगी। जेम्स पैंडोरा की दुनिया के लिए नई कहानी नहीं तलाश पाए हैं। वह पारिवारिक भावनाओं में अटके रहे। इस कारण असाधारण माहौल और नए पात्रों के बावजूद फिल्म केवल पारिवारिक ड्रामा बनकर रह जाती है।

जेम्स कैमरुन (James Cameron film reception) साल 2009 में जब पहली अवतार लाए थे, तो उसकी दुनिया और पात्रों में नयापन था। दूसरी फिल्म में पानी की खूबसूरत दुनिया थी, लेकिन इस फिल्म में फायर और ऐश यानी आग और राख दोनों का ही फिल्म से जुड़ाव नहीं दिखता। पैंडोरा के नावी और पृथ्वी से आए स्काय पीपल के टकराव के बजाए कहानी स्पाइडर के पात्र की ओर ज्यादा जाती है, जो कहानी को ही सीमित कर देती है। जबकि नावी और ऐश पीपल के बीच का टकराव दिलचस्प बन सकता था, लेकिन फिल्म वहां से भटक जाती है। चौंकाने वाले पल नहीं आते है, जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है। जेम्स पहले ही अवतार 4 और अवतार 5 को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें ध्यान देने की बहुत जरुरत है कि क्या वह कहानी में नयापन लेकर आ पाएंगे।

3 घंटे से लंबी इस फिल्म के कुछ सीन आएंगे पसंद तीन घंटे 17 मिनट की लंबाई इसे और अझेल बना देती है। क्लाइमेक्स बहुत खिंचा हुआ है। कई बार महसूस होता है कि फिल्म को अब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि, जोई के दुश्मनों के इलाके में घुसकर तबाही मचाने वाले कुछ दृश्य तालियां बटोरते हैं। अपने फायदे के लिए मनुष्यों का जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले दृश्य भावुक करते हैं। अगर पिछली फिल्म नहीं देखी है, तो इसकी कहानी को समझना कठिन होगा। फिल्म की शुरुआत में पिछली फिल्म का रीकैप न दिखाना खटकता है।