Avatar Fire And Ash Review: अवतार 3 में फायर की कमी, घर-घर की कहानी लगी जेम्स कैमरून की फिल्म

प्रियंका सिंह, मुंबई। अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म अवतार - फायर एंड ऐश (Avatar Fire and Ash review) एक बार फिर पैंडोरा पर मंडरा रहे नए खतरों के साथ रिलीज हुई है। कहानी साल 2022 में रिलीज हुई अवतार – द वे ऑफ वॉटर के अंत से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये उसी फिल्म की सीक्वल है।
तीसरे पार्ट में दिखाई गई ये कहानी
पैंडोरा में रह रहे जैक सली और नेयतिरी अपने बेटे की मौत के शोक से उबर नहीं पाए हैं। उनका दूसरा बेटा लोआक (ब्रिटेन डैल्टोन) को भी इसका सदमा लगा है। उनके बीच मानव प्रजाति का स्पाइडर (जैक चैंपियन) भी रहता है, जो बिना ऑक्सीजन मास्क के जीवित नहीं रह सकता। नेयतिरी का मानना है कि नावी (नीले रंग के अवतार) के बीच रहना उसके लिए खतरनाक है, ऐसे में स्पाइडर को उसकी दुनिया में भेज देना चाहिए। जैक के बच्चे तीनों बच्चे लोआक, किरी और टुक इसका का विरोध करते हैं, लेकिन फिर विंडट्रेडर्स की मदद से स्पाइडर को उसकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरा सली परिवार निकल पड़ता है।
रास्ते में उन पर मंगक्वान कबीला हमला कर देता है। उनकी मुखिया वारांग (उना चैपलिन) है। मंगक्वान ऐश पीपल के नाम से जाने जाते हैं। कभी मानव सैन्य कमांडर रहा क्वारिच (स्टीफेन लैंग) खुद अवतार बन चुका है। नावी के साथ लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। उसे फिर से जीवित किया गया है। वह वारांग के साथ मिलकर अपने बेटे स्पाइडर को पाना चाहता है, साथ ही जैक और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। आगे की कहानी के लिए फिल्म देखनी होगी।
'अवतार 3' की कहानी में नहीं है नयापन
अवतार फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म तकनीकी तौर पर शानदार है। विजुअल इफेक्ट्स और रसेल कारपेंटर की सिनेमैटोग्राफी इतनी वास्तविक है, मानो आप भी उस दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी में अगर नयापन ढूंढेंगे, तो निराशा हाथ लगेगी। जेम्स पैंडोरा की दुनिया के लिए नई कहानी नहीं तलाश पाए हैं। वह पारिवारिक भावनाओं में अटके रहे। इस कारण असाधारण माहौल और नए पात्रों के बावजूद फिल्म केवल पारिवारिक ड्रामा बनकर रह जाती है।
जेम्स कैमरुन (James Cameron film reception) साल 2009 में जब पहली अवतार लाए थे, तो उसकी दुनिया और पात्रों में नयापन था। दूसरी फिल्म में पानी की खूबसूरत दुनिया थी, लेकिन इस फिल्म में फायर और ऐश यानी आग और राख दोनों का ही फिल्म से जुड़ाव नहीं दिखता। पैंडोरा के नावी और पृथ्वी से आए स्काय पीपल के टकराव के बजाए कहानी स्पाइडर के पात्र की ओर ज्यादा जाती है, जो कहानी को ही सीमित कर देती है। जबकि नावी और ऐश पीपल के बीच का टकराव दिलचस्प बन सकता था, लेकिन फिल्म वहां से भटक जाती है। चौंकाने वाले पल नहीं आते है, जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है। जेम्स पहले ही अवतार 4 और अवतार 5 को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें ध्यान देने की बहुत जरुरत है कि क्या वह कहानी में नयापन लेकर आ पाएंगे।
3 घंटे से लंबी इस फिल्म के कुछ सीन आएंगे पसंद
तीन घंटे 17 मिनट की लंबाई इसे और अझेल बना देती है। क्लाइमेक्स बहुत खिंचा हुआ है। कई बार महसूस होता है कि फिल्म को अब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि, जोई के दुश्मनों के इलाके में घुसकर तबाही मचाने वाले कुछ दृश्य तालियां बटोरते हैं। अपने फायदे के लिए मनुष्यों का जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले दृश्य भावुक करते हैं। अगर पिछली फिल्म नहीं देखी है, तो इसकी कहानी को समझना कठिन होगा। फिल्म की शुरुआत में पिछली फिल्म का रीकैप न दिखाना खटकता है।
अभिनय की बात करें, तो पहली फिल्म से लेकर अब तक सैम वर्थिंगटन (Avatar 3 Cast), जोई सलदाना और स्टीफेन लैंग अपने-अपने पात्रों को आत्मसात कर चुके हैं। निगेटिव रोल में उना चैपलिन दमदार लगी हैं, हालांकि उनका पात्र और बेहतर लिखा जा सकता था। ब्रिटेन डैल्टोन, जैक चैंपियन, सगोनी विवर अपने रोल की सीमित दायरों में अच्छा काम करते हैं।
