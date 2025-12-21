Avatar 3 Worldwide Collection: 'अवतार 3' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, दूसरे ही दिन वसूल लिया आधा बजट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और आते ही इसने उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की वहीं अब दूसरे दिन भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है।

दूसरे दिन किया आधा बजट वसूल अवतार 3 ने रिलीज के दूसरे दिन ही अपने बजट 2200 करोड़ रुपये का लगभग आधा 1000 करोड़ रुपये कमा लिए है। जी हां दूसरे दिन ही दुनियाभर में अवतार 3 ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया ह। अगर यही रफ्तार रही तो यह फिल्म कुछ ही दिनों में अपना पूरा बजट वसूल कर लेगी।

धुरंधर से मिल रही जोरदार टक्कर भारत में अवतार को धुरंधर से टक्कर मिल रही है जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारी संख्या में दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही है। धुरंधर का नेट कलेक्शन अब तक 526 करोड़ रुपये रहा है वहीं दुनियाभर में इसने 790.75 करोड़ रुपये कमा लिये हैं।