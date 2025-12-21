Avatar 3 Worldwide Collection: 'अवतार 3' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, दूसरे ही दिन वसूल लिया आधा बजट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और आते ही इसने उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की वहीं अब दूसरे दिन भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है।
दूसरे दिन किया आधा बजट वसूल
अवतार 3 ने रिलीज के दूसरे दिन ही अपने बजट 2200 करोड़ रुपये का लगभग आधा 1000 करोड़ रुपये कमा लिए है। जी हां दूसरे दिन ही दुनियाभर में अवतार 3 ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया ह। अगर यही रफ्तार रही तो यह फिल्म कुछ ही दिनों में अपना पूरा बजट वसूल कर लेगी।
भारत में कितनी की कमाई
हालांकि भारत में अवतार 3 ओपनिंग कलेक्शन के मामले में अवतार 2 से पीछे है क्योंकि अवतार 2 ने पहले दिन 40 करोड़ के साथ अपनी शुरुआत की थी वहीं अवतार 3 ने 19 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला है। भारत में अवतार फायर एंड ऐश का दूसरे दिन कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपये हो गया है। इसी के साथ इसका दो दिनों का टोटल कलेक्शन 41.50 करोड़ रुपये है।
धुरंधर से मिल रही जोरदार टक्कर
भारत में अवतार को धुरंधर से टक्कर मिल रही है जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारी संख्या में दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही है। धुरंधर का नेट कलेक्शन अब तक 526 करोड़ रुपये रहा है वहीं दुनियाभर में इसने 790.75 करोड़ रुपये कमा लिये हैं।
'द वे ऑफ वॉटर' की ज्यादातर मेन कास्ट वापस आ गई है, जिसमें सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट और क्लिफ कर्टिस शामिल हैं। ऊना चैपलिन और डेविड थेवलिस जैसे नए कलाकार पैंडोरा की बढ़ती दुनिया में नई एनर्जी लाते हैं। अवतार: फायर एंड ऐश की शूटिंग द वे ऑफ वॉटर के साथ न्यूजीलैंड में हुई थी, जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हुई और 2020 के आखिर में खत्म हुई। अपनी लंबी प्रोडक्शन टाइमलाइन और लेटेस्ट इफेक्ट्स के साथ, यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है।
