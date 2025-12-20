James Cameron की Avatar 3 में गोविंदा ने किया डेब्यू? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
हाल ही में, 'अवतार 3' में गोविंदा के कैमियो की अफवाहें तेज है। इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वहीं गोविंदा ने बहुत पहले कहा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले ही धुरंधर (Dhurandhar) की धुआंधार पारी के बीच जेम्स कैमरन की अवतार 3 (Avatar 3) रिलीज हुई है। वहीं कई साल पहले, गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 'अवतार' फिल्म का ऑफर मिला था और उस समय जेम्स कैमरन एक्टर्स के शरीर पर पेंट करना चाहते थे। 'हीरो नंबर 1' एक्टर ने दावा किया था कि उन्होंने फिल्म ठुकरा दी थी।
लेकिन अब लगता है कि आखिरकार गोविंदा और जेम्स कैमरन ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' में उन्हें काम मिल गया है। कुछ इंटरनेट यूजर्स 'अवतार 3' देखते हुए थिएटर से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गोविंदा ने फिल्म में कैमियो किया है।
Govinda finally said yes to James Cameron's Avatar#AvatarFireAndAsh pic.twitter.com/cyEQw5yaCL— a (@iahaanx) December 20, 2025
यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट
खैर, इससे पहले कि आप इन तस्वीरों को असली समझें,हम आपको बता दें कि एक्टर ने फिल्म में कैमियो नहीं किया है और ये तस्वीरें या तो फोटोशॉप की गई हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई हैं। वहीं फैंस इस तस्वीर पर मजेदार रिएक्श दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "जेम्स कैमरन ने गोविंदा को अवतार 3 में कैमियो करने के लिए मना ही लिया होगा।" एक अन्य यूजर ने लिखा,"गोविंदा ने आखिरकार जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म के लिए हां कह दी।"
Ain’t no way James Cameron convinced Govinda to do a cameo in Avatar 3 😭😭😭 pic.twitter.com/ySsGAeY9up— PrinCe (@Prince8bx) December 20, 2025
गोविंदा ने कई साल पहले रजत शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में 'अवतार' के बारे में बात की थी। लेकिन, इस साल की शुरुआत में, अभिनेता ने मुकेश खन्ना के साथ बातचीत के दौरान एक बार फिर इस विषय पर चर्चा की।
गोविंदा ने खुद दिया था बयान
अभिनेता ने बताया कि कुछ साल पहले जब वह अमेरिका गए थे, तो वहां एक बिजनेमैन के माध्यम से उनकी मुलाकात जेम्स कैमरून से हुई थी। गोविंदा ने कहा, “उसने मुझसे जेम्स के साथ एक फिल्म करने का प्रस्ताव रखा, इसलिए मैंने उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए डिनर पर आमंत्रित किया। मैंने फिल्म का नाम 'अवतार' रखा है।” उन्होंने आगे कहा, “जेम्स ने मुझे बताया कि फिल्म का हीरो दिव्यांग है, इसलिए मैंने कहा कि मैं यह फिल्म नहीं करूंगा। उसने मुझे इसके लिए 18 करोड़ रुपये ऑफर किए थे और कहा कि मुझे 410 दिनों तक शूटिंग करनी होगी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने शरीर पर पेंट लगाऊंगा तो मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा।”
