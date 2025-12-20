James Cameron की Avatar 3 में गोविंदा ने किया डेब्यू? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले ही धुरंधर (Dhurandhar) की धुआंधार पारी के बीच जेम्स कैमरन की अवतार 3 (Avatar 3) रिलीज हुई है। वहीं कई साल पहले, गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 'अवतार' फिल्म का ऑफर मिला था और उस समय जेम्स कैमरन एक्टर्स के शरीर पर पेंट करना चाहते थे। 'हीरो नंबर 1' एक्टर ने दावा किया था कि उन्होंने फिल्म ठुकरा दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन अब लगता है कि आखिरकार गोविंदा और जेम्स कैमरन ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' में उन्हें काम मिल गया है। कुछ इंटरनेट यूजर्स 'अवतार 3' देखते हुए थिएटर से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गोविंदा ने फिल्म में कैमियो किया है।