Govinda से इस कारण नाराज हैं पत्नी सुनीता आहूजा, ओटीटी कंटेंट के चलते हुआ कलेश?
90s के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का नाम आए दिन चर्चा का विषय बनता रहता है। हाल ही में सुनीत ने गोविंद संग अपनी अनबन को लेकर खुलकर ब
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को 38 साल का समय बीत गया है। इन दोनों को बी टाउन का फेवरेट कपल भी माना जाता है। लेकिन बीते समय से आपसी अनबन को लेकर गोविंदा और सुनीता का नाम आए दिन सुर्खियां बटोरता रहता है। इतना ही नहीं बीच में इनके तलाक की अफवाहें भी खूब उड़ी थीं।
अब सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग अपनी नाराजगी की वजह के खुलासा किया है और बताया है कि किस कारण इस दोनों के बीच मतभेद हुआ। आइए जानते हैं कि सुनीता ने क्या-क्या कहा है-
क्यों गोविंदा से खफा हैं सुनीता
पिछले काफी समय से अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। सुनीता ने कहा-
''मुझे गोविंदा से इस वक्त इसी बात का गुस्सा है कि इतना अच्छा हीरो होने के बाद भी वह काम नहीं करते हैं। वो काम करे, तो कहां से कहां चले जाए। उन्हें अपनी कीमत नहीं पता है। मैं चाहती हूं कि वह खुद की कीमत पहचाने। उन्हें पता है कि वो अच्छे एक्टर हैं।
धरम (धर्मेंद्र) जी ने 88 तक की उम्र तक किया था, अमित (अमिताभ बच्चन) जी अभी भी काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी बात का मुझे गुस्सा आता है। लॉकडाउन के वक्त गोविंदा के लिए ओटीटी का बहुत अच्छा काम आया था। अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन उनके दिमाग में यह मिथक है कि मैं तो बड़े पर्दे का हीरो हूं, छोटे स्क्रीन पर क्यों काम करूं। ऐसा नहीं चलता है।
आजकल ओटीटी चल रहा है। अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, विषय अच्छा था, लेकिन नहीं माने। मैं उनकी पत्नी हूं, मैं कभी ऐसा काम करने के नहीं बोलूंगी, जिससे उनका नाम खराब हो। ओटीटी पर सब काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूं, जो करो, अच्छा काम करो। मैं टोकते रहती हूं, वही बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है।''
इन मूवीज में दिखेंगे गोविंदा
लंबे समय से गोविंदा सिल्वर स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि, इसी साल गोविंदा ने अपनी अपकमिंग मूवी दुनियादारी की घोषणा की है। इसके अलावा खबर ये भी है कि वह सलमान खान के साथ फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।
