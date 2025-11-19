90s के इन सुपरस्टार्स के अजीबोगरीब फोटोशूट देख चकरा जाएगा दिमाग, Urfi Javed से मांगने लगेंगे माफी
90s Actor Weird Photoshoot: जब भी अतरंगी फैशन की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में पहला नाम उर्फी जावेद का आता है। हालांकि, अब हम आपको 90 के दशक में अक्षय कुमार से लेकर जूही चावला (Juhi Chawla) तक की ऐसी फोटोज दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप खुद ब खुद उर्फी जावेद की तारीफों के पुल बांधने लगेंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फैशन करके फोटोशूट करवाना सभी को बहुत पसंद है। सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में तो हीरोइन या हीरो अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करते हैं। हालांकि, जब अतरंगी फोटोशूट की बात होती है, तो उसमें सबसे पहला नाम लोगों के दिमाग में उर्फी जावेद का आता है। उन्होंने फेम के चक्कर में कभी बदन पर रस्सी लपेटी, तो कभी ब्लेड से ही ड्रेस तैयार कर दी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कई और नई मॉडल और एक्ट्रेस ऐसी आ गई हैं, जो अब अतरंगी सा फैशन करके फैंस के सामने आती हैं।
अगर आपको ये लग रहा है कि उर्फी अतरंगी फैशन करके अजीबोगरीब फोटोशूट करवाने का ट्रेंड लेकर आई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80 और 90 के दशक के एक्टर्स के कई ऐसे फोटोशूट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख आप चौंक जाएंगे।
गोविंदा-जूही चावला
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जूही चावला और गोविंदा का है, जिन्होंने एक मैगजीन के लिए ऐसे अतरंगी कपड़े पहने थे, जिसे आज के समय के एक्टर्स पहन भी नहीं सकते। उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें जूही चावला और गोविंदा ने पन्नियों से बने कपड़े पहने हैं और उसके साथ फॉयल पेपर जैसा कुछ लपेटा हुआ है।
मिथुन चक्रवर्ती
हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने भी मैगजीन के लिए एक बहुत ही अजीब फोटोशूट करवाया था, जिसे देखते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। इस तस्वीर में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर ऑइल लगाया हुआ है और सिर पर कपड़ा लपेटा है। सिल्वर रंग के बूट्स के साथ उन्होंने सिर्फ लंगोट पहना है और उनके सामने डॉग खड़ा हुआ है।
अक्षय खन्ना-करिश्मा कपूर
अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर की भी एक फोटो उस दौर में भले ही स्टाइलिश मानी जाती हो, लेकिन आज के समय में ये फैंस के लिए काफी विचित्र है। इस फोटो में करिश्मा कपूर खड़ी हुई हैं और अक्षय खन्ना ने उन्हें थाई से पकड़ा हुआ है।
शक्ति कपूर
बॉलीवुड के 'गोगो मास्टर' उर्फ सबके फेवरेट शक्ति कपूर भी अपना अजीबोगरीब फोटोशूट करवाने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने पैंट की जगह एक चीते प्रिंट वाला कपड़ा पहना हुआ है और सिर को ढका हुआ है। टेबल पर पैर रखे हुए शक्ति कपूर ने ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए करवाया था, जो उस समय पर काफी चर्चा में भी आया था।
फरदीन खान-सुष्मिता सेन
वैसे तो सुष्मिता सेन बॉलीवुड की वह एक्ट्रेस हैं, जिनके फैशन सेंस से लेकर उनकी बातें भी फैंस को खूब भाती हैं, लेकिन उन्होंने फरदीन खान के साथ एक फोटोशूट करवाया था, इसमें वह उनकी गोद में हैं और पोज कर रही हैं।
सनी देओल
अकेले अपने ढाई किलो के हाथ से दुश्मनों को मार गिराने वाले सनी देओल को देखकर ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह भी 90 के दशक में कोई ऐसा फोटोशूट करवा चुके हैं, जो उस वक्त बहुत चर्चा में रहा था। हालांकि, ऐसा हो चुका है, सनी देओल ने रवीना टंडन के साथ एक ऐसा फोटोशूट करवाया था, जिसमें वह उनकी गोद में बैठे हुए हैं।
बिपाशा बसु
उर्फी जावेद जब बदन पर कुछ भी लपेट के बाहर निकलती हैं, तो उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है। हालांकि, उर्फी से पहले ये फैशन बिपाशा बसु लेकर आई थीं। उन्होंने एक फोटोशूट करवाया था, जिसमें एक्ट्रेस ने गले में ज्वेलरी के साथ अपनी बॉडी के अपर पार्ट पर सिर्फ दो व्हाइट रंग के कपड़े लगा रखे है।
अक्षय कुमार-करीना कपूर
अक्षय कुमार और करीना कपूर ने एक साथ कई बड़ी फिल्मों में काम किया है।
हालांकि, अतरंगी फोटोशूट करवाने वालों में उनका नाम भी शामिल है। अक्षय-करीना की एक फोटो है, जिसमें खिलाड़ी कुमार ने एक्ट्रेस के पैर पकड़े हुए हैं।
