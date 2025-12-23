Avatar 3 Box Office: भारत में नहीं थम रही अवतार 3 की रफ्तार, 5वें दिन खाते में आई इतनी रकम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Avatar 3 Box Office Collection Day 5: फिल्म अवतार की तीसरी किस्त अवतार 3- फायर एंड ऐश भारतीय सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। निर्देशक जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन एडवेंचर थ्रिलर ने अब तक कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है और धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया है।
बंपर कमाई वाले ओपनिंग वीकेंड के बाद वीक डे में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश ने बेहतरीन कलेक्शन किया है। इसका अंदाजा आप फिल्म के पांचवें दिन के बिजनेस के जरिए आसानी से लगा सकते हैं।
पांचवें दिन अवतार 3- फायर एंड ऐश की कमाई
शुक्रवार 19 दिसंबर को अवतार 3- फायर एंड ऐश को दुनियाभर में रिलीज किया गया। भारत में भी इस मूवी को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सिनेमाघरों में भारी तादाद में इसे देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं इंडियंस क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो देश में अवतार 3 की शानदार कमर्शियल परफॉर्मेंस का बड़ा कारण माना जा रहा है।
गौर किया जाए अवतार 3- फायर एंड ऐश के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने भारत में मंगलवार को करीब 10 करोड़ की कमाई की है, जो सोमवार की तुलना में अधिक है। फिल्म की कमाई के इन आंकड़ों को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि इंडियन ऑडियंस पर अवतार 3- फायर एंड ऐश का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है।
मंगलवार की इनकम को जोड़ दिया जाए तो अब अवतार 3- फायर एंड ऐश का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 86 करोड़ के पास पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अवतार 3 सही मायनों में थिएटर्स से लेकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है।
धुरंधर के सामने सीना तान खड़ी अवतार 3
फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने अपना अधिकार जमा रखा है और 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रणवीर सिंह की मूवी इस सुनामी के आगे अवतार 3- फायर एंड ऐश भी सीना तान खड़ी है, जिसकी गवाई फिल्म की कमाई दे रही है।
