Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Avatar 3 Box Office: भारत में नहीं थम रही अवतार 3 की रफ्तार, 5वें दिन खाते में आई इतनी रकम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    Avatar 3 Collection Day 5: हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की लेटेस्ट फिल्म अवतार 3- फायर एंड ऐश इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है। भारत में भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अवतार 3 का कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Avatar 3 Box Office Collection Day 5: फिल्म अवतार की तीसरी किस्त अवतार 3- फायर एंड ऐश भारतीय सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। निर्देशक जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन एडवेंचर थ्रिलर ने अब तक कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है और धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंपर कमाई वाले ओपनिंग वीकेंड के बाद वीक डे में भी अवतार 3- फायर एंड ऐश ने बेहतरीन कलेक्शन किया है। इसका अंदाजा आप फिल्म के पांचवें दिन के बिजनेस के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। 

    पांचवें दिन अवतार 3- फायर एंड ऐश की कमाई

    शुक्रवार 19 दिसंबर को अवतार 3- फायर एंड ऐश को दुनियाभर में रिलीज किया गया। भारत में भी इस मूवी को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सिनेमाघरों में भारी तादाद में इसे देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं इंडियंस क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो देश में अवतार 3 की शानदार कमर्शियल परफॉर्मेंस का बड़ा कारण माना जा रहा है।

    avatarmovie

    यह भी पढ़ें- Avatar 3: Fire and Ash Box Office: इंडिया में अवतार 3 ने किया धुरंधर जैसा धमाका, तीसरे दिन मालामाल हुए मेकर्स

    गौर किया जाए अवतार 3- फायर एंड ऐश के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने भारत में मंगलवार को करीब 10 करोड़ की कमाई की है, जो सोमवार की तुलना में अधिक है। फिल्म की कमाई के इन आंकड़ों को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि इंडियन ऑडियंस पर अवतार 3- फायर एंड ऐश का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। 

    avatar

    मंगलवार की इनकम को जोड़ दिया जाए तो अब अवतार 3- फायर एंड ऐश का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 86 करोड़ के पास पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अवतार 3 सही मायनों में थिएटर्स से लेकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। 

    धुरंधर के सामने सीना तान खड़ी अवतार 3

    फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने अपना अधिकार जमा रखा है और 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रणवीर सिंह की मूवी इस सुनामी के आगे अवतार 3- फायर एंड ऐश भी सीना तान खड़ी है, जिसकी गवाई फिल्म की कमाई दे रही है।

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 Worldwide Collection: तूफानी रफ्तार से दुनियाभर में नोट छाप रही 'अवतार 3', वीकेंड कलेक्शन देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

     