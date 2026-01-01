साल के आखिरी दिन Dhurandhar का बड़ा धमाका, दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई से मचाया गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) का जलवा 27 दिन बाद भी बरकरार है। जिस तरह 2025 की शुरुआत धमाकेदार थी, उससे भी ज्यादा शानदार साल का आखिरी महीना रहा और इसकी वजह धुरंधर। आदित्य धर की धुरंधर साल के आखिरी महीने में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तूफान लेकर आई कि हर ओर इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। आलम यह है कि धुरंधर के क्रेज के सामने बड़ी-बड़ी फिल्में भी शिकस्त हो गई हैं। दुनियाभर में फिल्म ने 31 दिसंबर तक कितना कारोबार कर लिया है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बॉक्स ऑफिस पर छाई धुरंधर 5 दिसंबर को धुरंधर बिना किसी बड़े लेवल पर हुए प्रमोशन के रिलीज हुई। फिल्म का कारोबार पहले दिन एवरेज रहा, लेकिन इसने वीकेंड पर जैसा तूफान लाया, उससे बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड धाराशायी हो गए। दिसंबर का आखिरी दिन भी रणवीर सिंह की फिल्म के लिए खास रहा।

जवान का रिकॉर्ड तोड़ने से कितना पीछे धुरंधर? धुरंधर ऑल टाइम हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में तीसरे पायदान पर आ गई है। यह शाह रुख खान की जवान को पछाड़ने में सिर्फ एक कदम दूर है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने 31 दिसंबर तक दुनियाभर में करीब 1143.27 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सिर्फ ओवरसीज में फिल्म का कलेक्शन 237 करोड़ के ऊपर है। वहीं, भारत में फिल्म का कारोबार 766 करोड़ रुपये हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में धुरंधर और भी तबाही मचाएगी और जवान का रिकॉर्ड (1148.32 करोड़) तोड़ देगी।