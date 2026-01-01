Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साल के आखिरी दिन Dhurandhar का बड़ा धमाका, दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई से मचाया गदर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: साल 2025 खत्म हो गया है और आखिरी दिन बॉक्स ऑफिस पर जिस फिल्म ने गदर मचाया, वो धुरंधर थी। धुरंधर ने दुनियाभर में इतनी ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर के धमाके से थर्राया बॉक्स ऑफिस। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) का जलवा 27 दिन बाद भी बरकरार है। जिस तरह 2025 की शुरुआत धमाकेदार थी, उससे भी ज्यादा शानदार साल का आखिरी महीना रहा और इसकी वजह धुरंधर।

    आदित्य धर की धुरंधर साल के आखिरी महीने में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तूफान लेकर आई कि हर ओर इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। आलम यह है कि धुरंधर के क्रेज के सामने बड़ी-बड़ी फिल्में भी शिकस्त हो गई हैं। दुनियाभर में फिल्म ने 31 दिसंबर तक कितना कारोबार कर लिया है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बॉक्स ऑफिस पर छाई धुरंधर

    5 दिसंबर को धुरंधर बिना किसी बड़े लेवल पर हुए प्रमोशन के रिलीज हुई। फिल्म का कारोबार पहले दिन एवरेज रहा, लेकिन इसने वीकेंड पर जैसा तूफान लाया, उससे बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड धाराशायी हो गए। दिसंबर का आखिरी दिन भी रणवीर सिंह की फिल्म के लिए खास रहा।

    Ranveer Singh

    जवान का रिकॉर्ड तोड़ने से कितना पीछे धुरंधर?

    धुरंधर ऑल टाइम हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में तीसरे पायदान पर आ गई है। यह शाह रुख खान की जवान को पछाड़ने में सिर्फ एक कदम दूर है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने 31 दिसंबर तक दुनियाभर में करीब  1143.27 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सिर्फ ओवरसीज में फिल्म का कलेक्शन 237 करोड़ के ऊपर है। वहीं, भारत में फिल्म का कारोबार 766 करोड़ रुपये हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में धुरंधर और भी तबाही मचाएगी और जवान का रिकॉर्ड (1148.32 करोड़) तोड़ देगी।

    यह भी पढ़ें- Ikkis Collection Prediction: धुरंधर के सामने दम दिखाएगी इक्कीस, इतने करोड़ से खोलेगी खाता

    भारत में आखिरी दिन रहा फीका

    भारत में धुरंधर ने भले ही 766 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया हो, लेकिन 31 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर आतिशबाजी कम दिखी। दरअसल, फिल्म ने मंगलवार की तुलना में बुधवार को कम कमाया। एक तरफ 30 दिसंबर को कमाई 12.60 करोड़ रुपये थी, वहीं 31 दिसंबर को कलेक्शन 12.40 करोड़ रुपये हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए साल पर फिल्म का क्या हाल होता है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 27: नए साल पर मालामाल हुई 'धुरंधर', चौथे हफ्ते में बदल गया समीकरण