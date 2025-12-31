Ikkis Collection Prediction: धुरंधर के सामने दम दिखाएगी इक्कीस, इतने करोड़ से खोलेगी खाता
Ikkis Box Office Prediction: अभिनेता अगस्त्य नंदा फिल्म इक्कीस के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। इस बीच हम आपको इक्कीस का पहले दिन का बॉक् ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अगस्त्य नंदा की मोस्ट अवेटेड मूवी इक्कीस रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। महा नायक अभिताभ बच्चन इस मूवी के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं, इससे पहले वह ओटीटी मूवी द आर्चीज के जरिए अभिनय के फील्ड में कदम रख चुके हैं।
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी मूवी के तौर पर भी इक्कीस का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस बीच हम आपको इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या ये मूवी धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं।
पहले दिन इक्कीस को मिलेगी इतनी ओपनिंग
निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनने वाली इक्कीस की रिलीज डेट को बदला गया है। पहले ये मूवी क्रिसमस के खास मौके पर 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब इक्कीस को 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में फिल्म के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Ikkis: इक्कीस के फाइनल ट्रेलर में Dharmendra की मुस्कान देखकर आ जाएंगे आंसू, अगस्त्य नंदा ने जीता दिल
हाल ही में ओपन हुई इक्कीस की एडवांस बुकिंग के आधार पर रिलीज से पहले इस मूवी ने एडवांस में 1 करोड़ के आस-पास कमाई कर ली है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इक्कीस को लेकर जो बज बना हुआ है, वह इससे ओपनिंग डे कलेक्शन प्रेडिक्शन की जानकारी मुहैया करता है।
गौर किया जाए इक्कीस के पहले दिन की कमाई की तरफ तो वह आंकड़ा 4-5 करोड़ रह सकती है। हालांकि, ये सिर्फ पूर्वानुमान है और आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इक्कीस की पहले दिन की कमाई के ये अनुमान खराब नहीं आंका जा रहा है कि क्योंकि कम बजट में बनी इस मूवी के लिए इतनी ओपनिंग हासिल करना अच्छी शुरुआत के समान होगा। ऐसे में अब देखने ये होगा कि गुरुवार को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा आगाज करती है।
क्या है इक्कीस की कहानी
दरअसल फिल्म इक्कीस की कहानी भारतीय सेना के सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट परमवीर चक्र विजेता शहीद अरूण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपनी बहादुरी से दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए थे। अगस्त्य नंदा इक्कीस में अरुण का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में दिखाई देंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।