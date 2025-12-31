Ikkis Collection Prediction: धुरंधर के सामने दम दिखाएगी इक्कीस, इतने करोड़ से खोलेगी खाता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अगस्त्य नंदा की मोस्ट अवेटेड मूवी इक्कीस रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। महा नायक अभिताभ बच्चन इस मूवी के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं, इससे पहले वह ओटीटी मूवी द आर्चीज के जरिए अभिनय के फील्ड में कदम रख चुके हैं।

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी मूवी के तौर पर भी इक्कीस का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस बीच हम आपको इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या ये मूवी धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं।

पहले दिन इक्कीस को मिलेगी इतनी ओपनिंग निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनने वाली इक्कीस की रिलीज डेट को बदला गया है। पहले ये मूवी क्रिसमस के खास मौके पर 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब इक्कीस को 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में फिल्म के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

गौर किया जाए इक्कीस के पहले दिन की कमाई की तरफ तो वह आंकड़ा 4-5 करोड़ रह सकती है। हालांकि, ये सिर्फ पूर्वानुमान है और आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इक्कीस की पहले दिन की कमाई के ये अनुमान खराब नहीं आंका जा रहा है कि क्योंकि कम बजट में बनी इस मूवी के लिए इतनी ओपनिंग हासिल करना अच्छी शुरुआत के समान होगा। ऐसे में अब देखने ये होगा कि गुरुवार को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा आगाज करती है।