Amitabh Bachchan ने किया अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का रिव्यू, 'धर्मेंद्र' की परफॉर्मेंस पर साधी चुप्पी

Amitabh Bachchan Reviews Ikkis: अमिताभ बच्चन ने अपने पोते अगस्त्य नंदा की परफॉर्मेंस और फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ करते हुए एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन सोमवार रात मुंबई में अपने पोते अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म 'इक्कीस' की प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। यह इवेंट बच्चन परिवार के लिए एक खास पल था। मंगलवार सुबह उन्होंने फिल्म देखने के बाद अपने विचार शेयर करने के लिए एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पोते की परफॉर्मेंस और फिल्म के ओवरऑल असर पर फोकस करते हुए एक पर्सनल रिव्यू दिया।
अगस्त्य की जर्नी पर सोचते हुए 83 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने पोते के जन्म से लेकर एक्टिंग करने के उसके फैसले तक की यादें शेयर कीं। उन्होंने लिखा, 'भावनाएं उमड़ रही हैं, जैसा कि आज रात हो रहा है जब आप पोते को IKKIS में शानदार प्रदर्शन करते देखते हैं... वह समय जब उसकी मां, श्वेता को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा था... उसका जन्म... कुछ ही घंटों बाद उसे गोद में लेना और इस बात पर चर्चा करना कि क्या उसकी आंखें नीली थीं... जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में लिया, और वह मेरी दाढ़ी से खेलता था... उसके बड़े होने तक... एक्टर बनने के उसके आखिरी निजी फैसले तक, और आज रात उसे फ्रेम में देखना, जब भी वह फिल्म के फ्रेम में आता है तो मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता'। इस तरह उन्होंने अपने परिवार के लिए इस मौके की अहमियत बताई।
Big B ने किया इक्कीस का रिव्यू
बच्चन के रिव्यू में अगस्त्य की ऑन-स्क्रीन मौजूदगी और वॉर हीरो अरुण खेत्रपाल के किरदार को निभाने के तरीके पर फोकस किया गया था। उन्होंने अपने पोते की परफॉर्मेंस की तारीफ की, उनकी 'मैच्योरिटी' और 'बिना लाग-लपेट वाली ईमानदारी' की सराहना की और कहा कि जब भी उनका पोता स्क्रीन पर आता था, तो वह उससे नजरें नहीं हटा पाते थे। उन्होंने इस किरदार को असली और सधा हुआ बताया और कहा कि परफॉर्मेंस में कोई बढ़ा-चढ़ाकर बात नहीं की गई थी।
उन्होंने विस्तार से बताया, 'उनकी मैच्योरिटी, उनके परफॉर्मेंस में उनकी बेबाक ईमानदारी, उनकी मौजूदगी जो उस किरदार को सही ठहराती है जिसे वह निभा रहे हैं... कोई दिखावा नहीं, बस अरुण खेत्रपाल सैनिक, जिन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान देश की रक्षा की... कुछ भी ज्यादा नहीं, बस हर शॉट में परफेक्शन... जब वह फ्रेम में होते हैं तो आप सिर्फ उन्हें ही देखते हैं... और यह कोई दादाजी नहीं बोल रहे हैं, यह सिनेमा का एक अनुभवी दर्शक बोल रहा है'।
बिग बी ने की डायरेक्शन की तारीफ
उन्होंने फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन की भी तारीफ करते हुए कहा, 'अपना रिव्यू खत्म करते हुए, अमिताभ बच्चन ने श्रीराम राघवन की फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन की तारीफ की'। उन्होंने फिल्म को अपने प्रेजेंटेशन में बेदाग.. इसकी राइटिंग.. इसके डायरेक्शन.. और जब यह खत्म होती है.. तो खुशी और गर्व के आंसुओं से आंखें भर जाती हैं.. कुछ बोल नहीं पाते.. खामोशी में.. वह खामोशी जो मेरी है.. मेरी समझ.. कोई और नहीं.. प्यार'।
श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित 'इक्कीस', 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और बसंतर की लड़ाई की कहानी बताती है। कास्ट में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत शामिल हैं, साथ ही सपोर्टिंग रोल में एकावली खन्ना, श्री बिश्नोई, विवान शाह, सिकंदर खेर, सुहासिनी मुले, आर्यन पुष्कर और सिमर भाटिया हैं। यह फिल्म नए साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि यह फिल्म लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर अमिताभ ने कोई विचार शेयर नहीं किए।
