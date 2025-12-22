Language
    आधी रात को हुई ये गलती... फिर मांगी माफी...Amitabh Bachchan को क्यों सताई मां की याद

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन अक्सर रात को ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं और कई बार वे इतने अजीबोगरीब ट्वीट कर देते हैं कि फैंस हैरान हो जा ...और पढ़ें

    अमिताभ बच्चन ने किए अजीबोगरीब ट्वीट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए वे सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट शेयर करते हैं फैंस उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब वे आधी रात को ट्वीट करते हैं तो अक्सर उनके ट्वीट से कई लोगों का दिमाग चकरा जाता हैं क्योंकि वे कुछ शब्द ही लिखते हैं और वे क्या कहना चाहते हैं इसके पीछे दिमाग के घोड़े दौड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

    अब कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अमिताभ ने बैक-टू-बैक तीन ट्वीट ऐसे किए जिन्हें पढ़कर किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथा ट्वीट किया तो लोगों ने सोचा शायद ये इसी के लिए था।

    अमिताभ बच्चन ने किए अजीबो-गरीब ट्वीट

    बिग बी पहला ट्वीट किया-भूल हो गई माफी, दूसरा ट्वीट किया- अकड़ में आने की कोशिश की जा रही है, फिर तीसरा ट्वीट किया- पकड़ लिया। हालांकि इन ट्वीट्स का क्या मतलब है कोई समझ नहीं पाया। फिर अमिताभ ने अपनी मां की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, 'प्रार्थनाएं'। दरअसल अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की आज 18वीं डेथ एनिवर्सरी है और इस मौके पर अमिताभ बच्चन उन्हें याद कर इमोशनल हो गए।

     

    मां के लिए क्या लिखा बिग बी ने

    मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी मां तेजी बच्चन की 18वीं पुण्यतिथि पर उन्हें एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखकर याद किया। 21 दिसंबर को अपने ब्लॉग पर, एक्टर ने अपनी दिवंगत मां की एक तस्वीर शेयर की और उस दिन को उनकी याद में समर्पित किया, यह कहते हुए कि शब्द कम पड़ गए और सिर्फ प्रार्थनाएं ही बची हैं। अमिताभ ने लिखा, 'मां की याद में आज का दिन समर्पित। 21 दिसंबर, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते बस प्रार्थनाएं'। उनका ये ब्लॉग फैंस को दिल को छू गया।

    2007 में हुआ बिग बी की मां का निधन

    तेजी बच्चन ने 1941 में इलाहाबाद में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन से शादी की और शादी के बाद वह हाउसवाइफ बन गईं। उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स से प्यार था और जब उन्हें मौका मिलता था तो वह सोशल गैदरिंग में गाना गाती थीं। इस कपल के दो बेटे थे, अमिताभ और अजिताभ बच्चन। तेजी बच्चन ने 2007 का ज्यादातर समय लीलावती हॉस्पिटल में बिताया और नवंबर में जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। लंबी बीमारी के बाद 21 दिसंबर, 2007 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

