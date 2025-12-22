आधी रात को हुई ये गलती... फिर मांगी माफी...Amitabh Bachchan को क्यों सताई मां की याद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए वे सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट शेयर करते हैं फैंस उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब वे आधी रात को ट्वीट करते हैं तो अक्सर उनके ट्वीट से कई लोगों का दिमाग चकरा जाता हैं क्योंकि वे कुछ शब्द ही लिखते हैं और वे क्या कहना चाहते हैं इसके पीछे दिमाग के घोड़े दौड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

अब कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अमिताभ ने बैक-टू-बैक तीन ट्वीट ऐसे किए जिन्हें पढ़कर किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथा ट्वीट किया तो लोगों ने सोचा शायद ये इसी के लिए था।

T 5603(i) - प्रार्थनाएँ 🙏🙏 pic.twitter.com/lzCw8QVSv6 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 21, 2025 मां के लिए क्या लिखा बिग बी ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी मां तेजी बच्चन की 18वीं पुण्यतिथि पर उन्हें एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखकर याद किया। 21 दिसंबर को अपने ब्लॉग पर, एक्टर ने अपनी दिवंगत मां की एक तस्वीर शेयर की और उस दिन को उनकी याद में समर्पित किया, यह कहते हुए कि शब्द कम पड़ गए और सिर्फ प्रार्थनाएं ही बची हैं। अमिताभ ने लिखा, 'मां की याद में आज का दिन समर्पित। 21 दिसंबर, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते बस प्रार्थनाएं'। उनका ये ब्लॉग फैंस को दिल को छू गया।