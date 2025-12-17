KBC: Amitabh Bachchan से कार्तिक आर्यन ने जया बच्चन को लेकर पूछा पर्सनल सवाल, बिग बी बोले- 'पागल हो क्या...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) सोनी टीवी का एक पॉपुलर शो है। इसे क्या बच्चा, क्या जवान, बूढ़े भी बड़े शौक से देखते हैं। कंटेस्टेंट के साथ कई बार बॉलीवुड सेलेब्स भी शो में अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने आते हैं। हाल ही के एक एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने आएंगे।

कार्तिक आर्यन ने पूछा पर्सनल सवाल इस दौरान होस्ट और मेगास्टार अमिताभ बच्चन दिग्गज अभिनेत्री और पत्नी जया बच्चन के साथ अपने रिश्ते से जुड़े कुछ निजी और मजेदार किस्से शेयर करते नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें कार्तिक आर्यन अमिताभ से उनकी पत्नी जया के साथ उनके प्यार और रिश्ते से जुड़े कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं।