    KBC: Amitabh Bachchan से कार्तिक आर्यन ने जया बच्चन को लेकर पूछा पर्सनल सवाल, बिग बी बोले- 'पागल हो क्या...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:45 PM (IST)

    कौन बनेगा करोड़पति के हालिया एपिसोड में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मै ...और पढ़ें

    कार्तिक आर्यन के साथ अमिताभ बच्चन (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) सोनी टीवी का एक पॉपुलर शो है। इसे क्या बच्चा, क्या जवान, बूढ़े भी बड़े शौक से देखते हैं। कंटेस्टेंट के साथ कई बार बॉलीवुड सेलेब्स भी शो में अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने आते हैं। हाल ही के एक एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने आएंगे।

    कार्तिक आर्यन ने पूछा पर्सनल सवाल

    इस दौरान होस्ट और मेगास्टार अमिताभ बच्चन दिग्गज अभिनेत्री और पत्नी जया बच्चन के साथ अपने रिश्ते से जुड़े कुछ निजी और मजेदार किस्से शेयर करते नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें कार्तिक आर्यन अमिताभ से उनकी पत्नी जया के साथ उनके प्यार और रिश्ते से जुड़े कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं।

    क्या था कार्तिक का सवाल?

    कार्तिक ने पूछा कि क्या जया बच्चन को अमिताभ बच्चन के फोन का पासवर्ड पता है, जिस पर अमिताभ हंस पड़े और मजाकिया ढंग से जवाब दिया, "पागल हो क्या?! हम बता देंगे उनको?" इतना ही नहीं, कार्तिक ने यह भी पूछा, “क्या आप जया जी से छिप छिपकर खाते हैं?” इस सवाल पर बिग बी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। इसके बाद कार्तिक बिग बी को कोरियाई दिल का इशारा करना सिखाते हुए भी नजर आए।

     
     
     
    अनन्या ने सिखाए Gen Z स्लैंग

    कार्तिक के साथ-साथ अनन्या पांडे, जो हॉट सीट पर बैठी थीं, अपनी जेन जी की जड़ों को अपनाती हुई नजर आईं और बिग बी को Z स्लैंग सिखाती दिखाई दीं। 'OOTD' और 'Drip' से लेकर 'No Cap' तक, इन शब्दों ने अमिताभ बच्चन को उलझन में डाल दिया, लेकिन साथ ही उन्हें जानने की उत्सुकता भी जगा दी। यह पल तब और भी मजेदार हो गया जब अनन्या ने उन्हें 'ड्रिप' कहा, जिसका मतलब है स्टाइलिश और कूल व्यक्ति।

    कार्तिक और अनन्या बहुत जल्द 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस समय दोनों मिलकर फिल्म का प्रमोशन करने में जुटे हैं।

