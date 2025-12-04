बहन की हल्दी सेरेमनी में Kartik Aaryan का धमाल, दिखी क्यूट से दूल्हे की झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के घर पर इस समय जश्न का माहौल है। पूरा परिवार जमकर खुशियां मना रहा है। कार्तिक की बहन डॉ.कृतिका तिवारी की शादी होने वाली है। एक्टर अपनी बहन के साथ काफी गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं और अक्सर उनके साथ फनी वीडियोज भी शेयर करते रहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें