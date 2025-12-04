Language
    बहन की हल्दी सेरेमनी में Kartik Aaryan का धमाल, दिखी क्यूट से दूल्हे की झलक

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    अभिनेता कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी की शादी होने वाली है, जिसके जश्न में पूरा परिवार डूबा हुआ है। कार्तिक ने बहन की हल्दी सेरेमनी का ...और पढ़ें

    कार्तिक आर्यन ने शेयर किया हल्दी सेरेमनी का वीडियो (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के घर पर इस समय जश्न का माहौल है। पूरा परिवार जमकर खुशियां मना रहा है। कार्तिक की बहन डॉ.कृतिका तिवारी की शादी होने वाली है। एक्टर अपनी बहन के साथ काफी गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं और अक्सर उनके साथ फनी वीडियोज भी शेयर करते रहते हैं।

    पिंक कलर के लहंगे में नजर आईं कृतिका

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) की शूटिंग खत्म होने के बाद एक्टर फुल ऑन परिवार के साथ वेडिंग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। कार्तिक ने बहन की हल्दी सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस दौरान कार्तिक आर्यन पीले रंग के कुर्ते में फुल ऑन हल्दी वाइब्स देते हुए नजर आए। वहीं पिंक कलर के लहंगे में कृतिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

    कार्तिक आर्यन ने शेयर किया वीडियो

    वीडियो में कार्तिक और उनके परिवार के सदस्यों के नाचते, हंसते और एक-दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए खूबसूरत कैंडिड पल कैद हुए। सेलिब्रेशन में तड़का लगाते हुए वीडियो पर कार्तिक ने पॉपुलर गाना नवराई माझी का इस्तेमाल किया, जो हल्दी उत्सव के लिए एकदम सही साउंडट्रैक बन गया। उन्होंने कैप्शन को सरल और प्यारा रखा और एक पीले दिल वाला इमोजी भी लगाया।

     
     
     
    दिया गया स्पेशल हैशटैग

    वहीं कार्तिक आर्यन की कलाई पर लिखे #Tikii ने सबका ध्यान खींचा। आपको बता दें कि #Tikii कार्तिक और उनकी बहन के होने वाले पति के नाम से मिलाकर बनाया गया है। ये शादी का स्पेशल हैशटैग है। कृतिका का घर का नाम कीकी है। इससे पहले कार्तिक ने अपनी डांस प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया था ये कहते हुए कि उनकी बहन उनके फ्री में परफॉर्म करवा रही है। तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में कार्तिक आर्यन के अपोजिट अनन्या पांडे नजर आएंगी।

